Co hrozí Čechovi, který vyhrál 1,4 miliardy? Psycholožka varuje i před „trnem v patě“

Je to šok a stres, který by ráda zažila většina z nás. Jak se ale z prvotního ochromení vzpamatovat a jak se chovat, aby nám výhra nakonec nezničila život? To v pořadu TV Blesk Epicentrum rozebírala psycholožka Alžběta Protivanská poté, co jeden ze sázejících vyhrál pohádkovou výhru 1,4 miliardy korun.

„Jako první bych si sedla k tužce a papíru. Vyndat na papír to, co nás napadá, nás může ukotvit a to, co vidíme před sebou, nás může zorientovat,“ radila psycholožka.

Dát výpověď v práci a začít bezhlavě utrácet podle ní není nejlepší řešení, protože tím ztrácíme zažitou rutinu. „Struktura a rutina v životě je něco, co nás dokáže protáhnout i krizí a toto svým způsobem krize je,“ upozornila Protivanská.

Podle ní je nejtěžší ustát tlak okolí. „Peníze na rozdíl od zdravých vztahů nepřinášejí dlouhodobou spokojenost,“ vysvětlila. Výherce by se proto měl držet hlavně lidí, kteří ho měli rádi ještě před tím, než k penězům přišel.

Anonymita je prioritou

Hlavní zásadou, ukotvenou v českých zákonech, je absolutní utajení výherce. Zachovat anonymitu tak, aby ho nikdo nemohl identifikovat a kontaktovat, a to ani nikdo z loterijní společnosti. „Je to opravdu v přísně tajném režimu. Ani já sám nevím, ani to nechci vědět v tuto chvíli, kdo je, odkud je, jak je starý,“ zdůraznil v Epicentru ředitel komunikace Sazky Václav Friedmann.

V jiných zemích je naopak běžné, že výherce vystoupí na veřejnosti, bývá to dokonce i podmínkou loterií. „V Americe musí dokonce osobně přijít pro výhru, ale nemusí být poznat, takže tam lidé chodí v nějakých maskách a podobně,“ podotkl Friedmann.

Kdy si přijde pro výhru?

Sazka teď čeká na přímý kontakt s výhercem, až se sám ohlásí, navrhne termín schůzky a další podrobnosti, jako například způsob vyplacení výhry. Má na to celý jeden rok, a tak se na to zatím může dostatečně připravit. Před čtyřmi roky podle staršího loterijního zákona byla lhůta 35 dní.

Je také na něm, jestli využije možností, které mu loterijní společnost nabídne. „Máme pro něho připravené kontakty na finanční pomoc, na psychologickou pomoc. Samozřejmě je možné, že výherce se ozve a bude chtít nejdříve tyto kontakty. Ty peníze na něho určitě budou čekat v plné výši,“ ubezpečil mluvčí Sazky.