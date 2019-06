Stěžejní je u obou filmů obsazení hlavního hrdiny. Rami Malek už za svůj výkon získal Oscara. Hlavní hvězdou Rocketmana je Taron Egerton, hvězda Kingsmanů. Zajímavostí je, že celou svou roli i odzpíval.

„Elton John je rozhodně napodobitelnější než Freddie Mercury. Zahrát ho je opravdu těžké. Nezvládne to ani moc imitátorů. Naopak zahrát Eltona Johna dokáže herec, který má muzikálovou průpravu,“ zhodnotil filmový kritik Kamil Fila.

To, že Taron Egerton odzpíval celou svou roli, zesiluje náročnost hereckého výkonu. Ale ocení to podle něj pouze ti diváci, kteří se na to přímo zaměří, ne široké publikum.

„Egerton se snaží imitovat Eltonův fyzický vzhled. Vystačí si s ošacením, brýlemi, podobně plešatějící hlavou a extravagantním vystupováním. Všechny Eltonovy party zpívá on sám, zpívá je skvěle a opět: Nesnaží se imitovat Eltonův hlas. Působilo to na mě mnohem lépe a přirozeněji, než imitátorská snaha v Bohemian Rhapsody,“ vyzdvihl svého favorita kritik František Fuka.