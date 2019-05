Elton John v Praze: Rozlučka s Čechy před odchodem do důchodu. Čím se proslavil?

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez alkoholu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný.

Přestože je dnes Elton John hrdý homosexuál, cesta k jeho coming outu byla celkem trnitá. Že je gay si přiznal až ve 40 letech. Do té doby se hledal a zažil pár těžkých období. Měl dokonce dva vztahy s ženami. Ten první na konci šedesátých let s Lindou Woodrow, kterou si za manželku nevzal. Zažíval citový zmatek, který ho dohnal k tomu, že se chtěl otrávit plynem. O jeho prvním pokusu o sebevraždu vypráví píseň Someone Saved My Life Tonight. Text k ní napsal jeho dvorní textař a polovina autorského tandemu Bernie Taupin, který ho naštěstí našel včas.

Začátkem 70. let si extravagantní zpěvák přiznal, že je homosexuál, šťastný ale nebyl. V roce 1975 se pokusil znovu o sebevraždu, spolykal šedesát tabletek valia a před zraky své matky a babičky skočil doma do bazénu. Právě tato scéna je známá divákům z traileru připravovaného snímku Rocketman. O rok později řekl v rozhovoru pro prestižní magazín Rolling Stone, že je bisexuál. Nahrál také skladbu Elton´s Song, která pojednává o stydlivém homosexuálovi. Jeho fanoušci nebrali coming out příliš pozitivně - aby je uklidnil, nakonec se v roce 1984 oženil s německou zvukovou inženýrkou Renate Blauel. Tentokrát psychické problémy tiší alkoholem a drogami a prodělá také bulimii. O čtyři roky později končí manželství rozvodem.