Porotce MasterChefa řešil problém v hospodě za 30 mega: Vyčetli mu kost ve filetu

Nejen na českou kuchyni, ale celkově na chutě českého zákazníka se Punčochář zaměřuje podle svých slov prakticky odjakživa. „Mým cílem nikdy nebylo mít restauraci jako past na turisty, vždycky byla zaměřená hlavně na Čechy,“ řekl v pořadu Epicentrum. Češi podle něj v posledních letech mnohem více vyhledávají kvalitu a zajímají se o to, kde a jak se pokrm připravuje.

I když je čím dál větší zájem o lehká jídla, česká kuchyně je podle Punčocháře znovu „in“ a i ji jde poměrně snadno vařit v odlehčené formě. Tímto se ostatně řídí také jeho restaurace U Matěje, kterou otevřel na začátku května. A hned zkraje ho pobavil jeden ze zákazníků, který zná Pučocháře jako porotce v soutěži MasterChef.

Nechal si ho zavolat kvůli kostičce ve filetu z candáta, který je drobnými kostičkami doslova prošpikovaný. Známému šéfkuchaři s úsměvem a se zdviženým prstem připomněl: „Za tu jste minule vyhazovali.“

Vaření se Punčochář věnuje prý od svých pěti let. Už tehdy mu prý bylo jasné, že se chce takto jednou živit. Ani jeho začátky se ale neobešly bez komplikací. „Pamatuju si na svoje první kuře na citronu, který bylo tak kyselý, že šlo hned do záchodu,“ vzpomíná s úsměvem. Po vyučení stál před volbou, jestli si chce hodně vydělat v průměrném podniku, nebo se zdokonalit v tehdy populární restauraci Rybí trh. Vybral si druhou možnost a i to považuje za jeden z důležitých kroků ve své kariéře.

Na otázku, jak vymýšlí nové recepty, zavtipkoval slovy: „S lahví bílého a červeného.“ K tomu, aby se stal člověk dobrým kuchařem, potřebuje prý hlavně píli, ale i trochu talentu. Janu Punčochářovi se podařilo spojit práci s koníčkem a do dobrých restaurací chodí prakticky neustále. Ani tak ale nevybírá zdaleka jen podle ocenění jednotlivých podniků. „Nejsem ten, kdo by jedl jen ve hvězdičkových restauracích, utrácel každý den za jídlo horentní sumy. Pro mě je to taky svátek jít do takové restaurace.“