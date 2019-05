Bělobrádek otevřeně: Nestačím pětileté dceři. A kvůli roztroušené skleróze mi padají i věci

Bělobrádek popsal, že lékaři mu roztroušenou sklerózu diagnostikovali na vysoké škole, kdy se jeho potíže už nějakou projevovaly mravenčením v prstech, neúměrnou únavou a velmi často potřeboval močit. „Bylo to velmi nepříjemné. Já jsem končil veterinu a bylo jasné, že s touhle diagnózou bude problém. Ale myslím, že jsem to nakonec z rodiny přijal nejlépe. Mým rodičům se zhroutil svět,“ dodal s tím, že on sám to vzal chladnokrevně.

Prý bylo jeho výhodou, že má roztroušenou sklerózu v mírné formě a zareagoval poměrně rychle na léčbu. O politice tehdy zatím neuvažoval, po vysoké škole osm let pracoval nejdříve jako úřední veterinární lékař. „Na druhou stranu ta choroba přispěla k tomu, že jsem se na politiku dal, protože jsem zažil šikanu. Zaměstnavatel nerespektoval to, že jsem vážně nemocný člověk a nutili mě dělat práci, kterou jsem měl od lékaře zakázanou,“ vysvětlil někdejší předseda lidovců.

Poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) byl hostem Epicentra 29.5.2019.

Nestačím pětileté dceři

Odstoupit letos v březnu z vedení KDU-ČSL se Pavel Bělobrádek prý rozhodl ne přímo kvůli tomu, že je nemocný, ale kvůli rodině a tomu, že nedokázal dávat své politické straně jako předseda to, co potřebovala. A taky kvůli únavě. „Já mám teď zhruba tak kondici tříletého dítěte, co se týká běhu nebo chůze,“ postěžoval si lidovecký poslanec.

Už delší dobu podporuje osvětu o nemoci, aby se mezi veřejností zvýšila informovanost, ale i zepšila pomoc a podpora pacientů. „Mladí lidé mezi 18 a 30 lety nesmějí podceňovat brnění, horší hybnost, ztrátu zraku, což jsou velmi časté příznaky a že musí jít k lékaři,“ zdůraznil Pavel Bělobrádek.

Včasná diagnóza - půl úspěchu

Je také podle něj potřeba mít ve zdravotnictví dostatek neurologů, kteří budou schopni podchytit nemoc včas u co největšího procenta nemocných. „Kolegu operovali na koleno, aby pak zjistili, že nemá problém s kolenem, ale že má roztroušenou sklerózu, protože kulhá,“ popsal politik bizarní případ z minulosti. Situace se už ale podle něj naštěstí velmi zlepšila.

Rodiče a lékaři by měli roztroušenou sklerózu u dětí včas odhalit | Profimedia

Roztroušená skleróza je nevyléčitelná choroba, která postihuje centrální nervový systém. Napadá nejdříve ochranný myelinový obal nervových vláken a pak i nervy samotné. Od nenápadných příznaků postupuje dál, až se z pacienta stává invalida upoutaný na vozík. Včasná a správná léčba v kombinaci s pozitivním přístupem může nemoc zpomalit, tedy oddálit stadium invalidity, ale ne zastavit, ani vyléčit.

Nejčastěji jí onemocní lidé ve věku mezi 20 a 30 lety, ale nejsou výjimkou ani malé děti nebo lidé po padesátce. V Česku trpí nemocí zhruba 20 tisíc lidí. U každého člověka má individuální průběh, není známá její příčina. 30. květen je Světovým dnem roztroušené sklerózy.