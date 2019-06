Češi propadli paddleboardům. Expert: Prkna s pádlem posílí svaly po celém těle

Počátky paddleboardingu sahají do 60. let, kdy si surfaři na Havaji chtěli ulehčit nástup na vlnu. A aby nemuseli vleže pádlovat rukama, rozjeli svá prkna pomocí dlouhého pádla vestoje. V historii tohoto plavidla můžeme jít ovšem ještě dál až k domorodým kmenům tichomořských ostrovů.

Důležitým mezníkem byla výroba nafukovacího paddleboardu v roce 2008, kdy se tento sport přiblížil široké veřejnosti.

„Jízda na paddleboardu má spoustu variant, od relaxačních projížděk po klidné vodě jezera přes rychlostní pádlování, které se dá přirovnat k rychlostní kanoistice ovšem ve stoje, až po sjíždění divokých řek, nebo surfování na mořském příboji, což je v podstatě klasické surfování, ale to už je opravdu vysoká škola paddleboardingu,“ popsal Ctibor Helcelet, který provozuje půjčovnu s vodním plavidlem.

„Na paddleboardu se dá cvičit i jóga, která už sama o sobě bývá koordinačně náročná, ale na paddleboardu je posunuta ještě o pár stupňů obtížnosti výše,“ dodal Helcelet.

Posílení hlubokého stabilizačního systému

Nový sportovní fenomén chválí i fyzioterapeuté. „V dnešní době, kdy neustále sedíme, nám atrofují svaly tzv. hlubokého stabilizačního systému. Ty mají na starost zejména tvorbu nitrobřišního tlaku, který následně stabilizuje bederní páteř a zabraňuje tak jejímu poranění. Tento systém lze aktivovat správným břišním dýcháním a tréninkem na labilních plochách,“ vysvětlil fyzioterapeut Petr Kott a dodal, že mozek na paddleboardu zapne ty správné svaly, aby stabilizoval tělo. Navíc tímto sportem posilujeme i povrchové svaly, které se snažíme vysportovat v posilovnách.

Momenty hrůzy: Žralok kroužil kolem muže na paddleboardu. Odhalil ho dron

Podobně to vidí i fyzioterapeut Filip Kyral, který začal na paddleboardu závodit zhruba před rokem. „Záběry jsou stranově vyvážené, jinak by většina lidí jezdilo dokolečka, posilujete svaly od prstů na nohách, lýtka, stehna a zadek přes zádové a břišní svaly, včetně šikmých, až po prsty na rukou,“ uvedl a přiblížil: „Oči hledají ideální stopu a případné vlny, což je pro okohybné svaly obrovská úleva od monitorů, no a celé to řídí a koriguje mozek s mozečkem.“

Odborník ale upozornil, že je třeba dbát na správné držení těla i techniku pádlování. Je potřeba střídat ruce, aby nedošlo k jednostrannému přetížení.

Češi si paddleboardy půjčují i kupují

Čechům už nestačí si paddleboardy půjčovat. Někteří je chtějí vlastnit a vyjet si na vyjížďku, kdykoli chtějí. S nafukovacími mohou vyrazit na výlet prakticky kamkoliv a poznávat tak nové vodní plochy a řeky.

Nejlevnější paddleboard sežene zákazník už za méně než šest tisíc korun. U kvalitních profesionálních prken se může cena vyšplhat až na dvacet tisíc a více.

„Průměrná cena oblíbených paddleboardů se v závislosti na velikosti pohybuje od sedmi do 12 tisíc korun,“ potvrdila Alexandra Čermáková, obsahová manažerka nákupního rádce Heureka, která má na starosti produktový katalog.

Dnes už je na trhu velké množství výrobců, ale kvalita je různá. „Je to třeba jako s cyklistikou, když budete chtít jezdit kvalitně na kole a budete od sebe a od kola vyžadovat nějaký výkon, tak si nepůjdete koupit kolo do supermarketu. Stejně je to i s paddleboardy. Pokud ho chcete pouze na rodinné blbnutí nebo projížďky na klidné vodě, levnější prkno určitě bude stačit,“ zhodnotil Helcelet.

Cena za půjčení paddleboardu se odvíjí od doby. Hodina začíná na 150 korunách, levnější je pak pronájem ve skupině, kdy vyjde hodina i na 130 korun pro jednoho. Pronájem na celý den začíná na 450 korun. Na týden si pak paddleboard můžete pronajmout za cenu zhruba od 2450 korun.

Zájem o paddleboardy vzrostl dvojnásobně

V Česku sídlí tři výrobci těchto pomůcek - firmy PAD Boards, Tambo a Kiboko. První zmíněná vyrábí své zboží v v Česku. Zbylé dvě zde „prkna“ pouze navrhují, ale šijí za hranicemi.

Pražská firma Tambo začala paddleboardy dovážet do Česka již v roce 2010. „O pět let později jsme začali s naší značkou. V Česku probíhá vývoj a design a velkovýroba jede v Číně. Specializujeme se na nafukovací paddleboardy, které jsou prakticky nerozbitné. Můžete je přejet autem a vydrží,“ řekl Patrik Hrdina.

Lidé surfují po Vltavě ve stoje a s pádlem. Jak se na prkně udržet?

Brněnská značka Kiboko Paddleboards vznikla v roce 2014. „Konstrukci prvního prototypu předcházela několikaletá zkušenost s provozováním půjčovny paddleboardů na brněnské přehradě. Postupně jsme se začali zabývat i specializovanými závodními plováky, které jsou určené na rychlou jízdu, do vln a ke sjíždění řek, na cvičení jógy nebo pro rekreační windsurfing,“ uvedl Michal Budík.

Menší firma PAD Boards se pyšní paddleboardy, které vznikají ruční prací přímo v Česku „Materiál dovážím z Evropy, ale vývoj a výroba probíhá u mě v malé dílně v Trutnově. Je těžké říct, za jako dlouho vyrobím jedno prkno, ale dejme tomu tři čtyři dny. Počítá se do toho vývoj, technologické pauzy, než materiál vyzraje. Vyrábím několik standardních typů, ale občas i něco na zakázku,“ popsal David Stolín.

Zájem o paddleboardy vloni rostl už od března a končil prakticky až koncem prázdnin, největší vrchol prodejů měly paddleboardy loni v srpnu. „Také letos už sledujeme, že se lidé o nákup paddleboradů zajímají, meziročně vzrostl zájem o paddleboardy více než dvojnásobně,“ říká Alexandra Čermáková. Podle ní budou i letos paddleboardy ještě stoupat, velká vlna zájmu přijde s letním počasím a startem prázdnin.