Zemřel básník a nakladatel Jaroslav Erik Frič (†69): „Jsem jenom obyčejný člověk,“ řekl

Po dlouhé nemoci zemřel Jaroslav Erik Frič, básník, nakladatel, hudebník a organizátor kulturního života. Bylo mu 69 let.

Jeho zdravotní stav se zhoršil před několika lety, kdy upadl do kómatu. Po částečném zotavení se vrátil k tvorbě i komentování veřejného života. Je držitelem Ceny města Brna a získal nominaci na cenu Magnesia Litera za blog roku 2017 i 2018.

Tragická smrt literární legendy Dušana Mitany: Vypadl z 5. patra!

Zprávu o Fričově smrti ráno přinesli violoncellista Josef Klíč, který se s básníkem přátelil a spolupracoval, a také vydavatel undergroundové hudby Vladimír Lábus Drápal.

„Ať už tomu říkáme underground, kulturní podhoubí nebo jakkoli jinak, je to on, koho by malíř namaloval na kapitánském můstku této fregaty. Erik poezii nejenom psal a vydával. On ji a pro ni žil,“ uvedl básník a novinář Karel Škrabal na facebooku.

Knihy, festivaly, hudba, poezie

Frič se narodil 14. srpna 1949 v Horní Libině u Šumperka. Filozofickou fakultu v Brně absolvoval v roce 1974, ale nesmířený s režimem se vyučil číšníkem, vystudoval hotelovou školu a do roku 1989 pracoval po hospodách.

Od konce 60. let vydával s přáteli samizdaty a sborníky. Po sametové revoluci založil nakladatelství Votobia a brzy nato Vetus Via. Angažoval se ve prospěch menšin a národní paměti, organizoval festivaly a dlouhodobé projekty, například Potulnou akademii nebo permanentní festival Uši a Vítr.

Písničkář Soukup zmizel ze světa: Z českého chartisty se stal australský poustevník!

Doma byl v prostředí klubů a festivalů poezie a hudby. Organizoval je, uváděl, vystupoval na nich se svými texty, často ve spolupráci s undergroundovými hudebníky. Snažil se mladým lidem otevírat nové kulturní obzory.

Víra a rozum jsou dva revolvery

V rozhovoru pro online portál brněnského Hostu se přihlásil k jezuitskému citátu, že člověk má mít u pasu dva revolvery: víru a zdravý rozum. „To první jsme poztráceli cestou dějinami, to druhé mizí vůčihledě jako by den za dnem,“ řekl tehdy Frič, známý svým přímým pojmenováváním věcí a také hlubokým náboženským přesvědčením.

„V hospodách jsem potkal spoustu moudrých lidí, na rozdíl od politiky,“ řekl mj. Frič v roce 2003 pro ČTK. Přestože se označoval v první řadě za „obyčejného člověka“, zanechal za sebou pozoruhodné dílo.