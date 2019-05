Štítná žláza jako viník potratů? Lékaři bojují za plošný screening pro těhotné

„Těhotenství je velká zátěžová zkouška na celé tělo i orgány, jedním z nich je i štítná žláza, která musí vyprodukovat až o 50 procent hormonů navíc. Ty ovlivňují i růst samotného dítěte,“ upozorňuje gynekolog Patrik Šimják ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Odborník se snaží o zavedení plošného screeningu štítné žlázy pro všechny nastávající matky. V roce 2017 bylo takto vyšetřeno jen 41 % těhotných.

Štítná žláza se nachází v dolní části krku. Produkuje hormony, které ovlivňují spotřebu kyslíku, rychlost látkové výměny, růst i vývoj. Klasickým příznakem, že tento orgán ve tvaru motýlka nefunguje správně, jsou vypouklé oči, silný tlukot srdce, nadměrné pocení, ale i deprese, zimomřivost, deprese či padání vlasů. Rozlišuje se hypotyreóza a hypertyreóza – u prvního příkladu produkuje štítná žláza hormonů málo.

Štítná žláza se nachází na spodní části krku | istock.com

Právě snížená funkce orgánu dělá lékařům největší starosti. Tato porucha se totiž vyskytuje častěji, podle měření až u pěti procent žen, u dalších 5 – 8 procent se pak ŠŽ nedokáže zcela přizpůsobit těhotenským potřebám.

„Autoimunitní zánět štítné žlázy (tzv. Hashimotova tyreoditida) byl zjištěn u 8,5 % z 2948 vyšetřených těhotných žen. Pokud by screening nebyl plošný a vyšetřili bychom jenom ženy s rizikovými faktory, tak bychom 69 procent žen s tyreopatií nezachytili,“ dodává endokrinoložka Sylvie Špitálníková z Nemocnice Havlíčkův Brod důvod, proč by měl být plošný screening povinný.

Rizika: potrat, nedonošené dítě i porucha pozornosti

U zmíněných příznaků je problém, že je obvykle pociťuje drtivá většina těhotných žen, jak uvedly matky během konference o možnostech zavedení screeningu. I proto by měl být zákrok podle expertů povinný, některé ženy totiž nemusí vědět, že jejich příznaky ukazují na vážné problémy.

8 příznaků, že vás zlobí štítná žláza: S tímhle jděte k doktorovi!

„Vyvíjející se plod je přibližně do 16. týdne těhotenství závislý na přísunu hormonů štítné žlázy od matky. Jsou zásadní pro správný vývoj a jejich nedostatek je spojen s řadou těhotenských komplikací,“ varuje Šimják. Dodává, že riziko potratu u těchto žen stoupá trojnásobně, stejně tak hrozí předčasný porod a podle průzkumu doktorky Špitálníkové i poruchy pozornosti u dítěte v budoucnu.

„Udělali jsme náročný a dlouhotrvající průzkum na dětech, jejichž matky ŠŽ neřešily. Zjistili jsme na vzorku 300 dětí, že mají potomci neléčených matek poruchy pozornosti. Vyvrátili jsme ale tvrzení, že by měly děti menší IQ, o čemž se dlouho spekulovalo,“ vysvětluje Špitálníková. Pro Blesk Zprávy řekla, že se u dětí zkoumalo i sociální zařazení, vliv prostředí, kde žije, i genetická predispozice.

Erika Stárková ze seriálu Most popsala boj s těžkou nemocí! Připravila ji o hlas

Prozatím jsou na problémy se štítnou žlázou testovány pouze ženy, u kterých byly zjištěny předchozí komplikace, jsou starší 30 let, trpí obezitou či jsou jinak nemocné – mají cukrovku či jiné autoimunitní onemocnění.

Nezůstávejte na lačno, jídlo pomáhá

Na specializovaném pracovišti lékař pomocí přístroje podobného sonu zjistí, jak je žláza tvarovaná, velká i zdali funguje správně. Pacientce se rovněž odebere vzorek krve. Prozatím stojí vyšetření kolem 500 až 700 korun, pokud o to maminka požádá, do budoucna by se ale náklady měly snížit, či by měly být hrazené pojišťovnou, jak doufají odborníci. Dobrou zprávou pro maminky je, že nemusí před vyšetřením držet hladovku.

Oříšky pomůže ke správnému fungování štítné žlázy. | Shutterstock.com

Jídlo celkově může funkci štítné žlázy podpořit. Nutriční specialistka Eva Goldmannová radí především potraviny se zvýšeným množstvím jódu, který je například v rybách či mořských plodech.

Těhotenské chutě by se pak měly alespoň v některých momentech podřídit jedením jáhlu, hrášku, avokáda, čerstvého zelí a brokolice. Stejně tak doporučuje třeba fazole, ředkvičky a ořechy.