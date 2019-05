Nebe nad Českem je přeplněné. Zmizí vzdušné hranice, stroje budou létat výš

Letoví dispečeři v Evropě připravují změny v organizaci letového provozu, chtějí tak řešit komplikace kvůli přeplněným letovým kapacitám. Novinářům to ve čtvrtek po setkání s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) řekl šéf Řízení letového provozu (ŘLP) Jan Klas. Dodal, že letos v létě se očekávají v Evropě další problémy s kapacitou.

Česko v současnosti vypomáhá některým zemím odklonem letové dopravy přes český vzdušný prostor. Ten už však také naráží na svá maxima, loni byl letový provoz v českém vzdušném prostoru rekordní. Počet vzletů, přistání a přeletů letadel proti předchozímu roku vzrostl o téměř sedm procent na 912.815.

Podle Klase jsou tak třeba celoevropské změny, některé se už připravují. „Je to především o odstranění národních hranic ve vzdušném prostoru,“ uvedl. Jednotlivé národní systémy řízení letového provozu by se měly více propojit, aby mohly lépe spolupracovat při organizaci provozu. Nyní jsou trasy letadel plánovány jednotlivě v rámci států. Propojení řízení v Evropě by umožnilo efektivněji plánovat a řídit trasy letadel tak, aby se současný provoz z přeplněných tras rovnoměrně rozprostřel po celém vzdušném prostoru bez národních limitů.

Dispečeři přesouvají provoz do vyšších letových hladin

Klas upozornil, že změny by měly být uskutečňovány postupně v průběhu několika let. Vedle toho chtějí přeplněné kapacity dispečeři řešit například využíváním nových technologií, změnou cenotvorby nebo posilováním kapacit v řízení tranzitní dopravy nebo na letištích. Dispečeři také už nyní přesouvají část provozu do vyšších letových hladin.

Kremlík, který v minulosti krátce působil v dozorčí radě ŘLP, se při dnešní návštěvě zabýval mimo jiné ochranou letového provozu a letišť před drony. ŘLP nyní podle Klase zavádí nový program pro jejich detekci, funkční by měl být od října.

Státní podnik loni přes snížení svých poplatků meziročně zvýšil obrat o více než tři procenta na rekordních 4,32 miliardy Kč. Důvodem byl zejména právě nárůst leteckého provozu nad Českem. O více než desetinu vzrostl provozní zisk společnosti na 404 milionů korun. Hrubý zisk naopak klesl o zhruba 115 milionů korun na 369 milionů Kč kvůli snížení poplatků.