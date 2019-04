Soukupova soudní válka s ČT: Pro omluvu nevidí důvod. Manipuloval s diváky?

Majitel TV Barrandov a moderátor mnoha pořadů Jaromír Soukup se dostal do soudních pří s Českou televizí. Podle nepravomocného rozhodnutí soudu se má ČT omluvit za svá tvrzení, kdy mluvil o „darebácích“ či údajném zneužívání koncesionářských poplatků a neprůhledném hospodaření. Soukup vzkázal, že nevidí důvod se omlouvat. I když podle soudkyně manipuloval s diváky.

„Veřejnoprávní televize nepodléhá vůbec žádné kontrole a peníze v ní mizí úplně nekontrolovatelně,“ tvrdil v jednom ze svých pořadů Jaromír Soukup. A mluvil i o „darebácích“ či „podvodnících“ na Kavčích horách. Ve studiu teatrálně rozhazoval peníze a podle soudkyně Ireny Karpíškové zvolil „dryáčnický, dehonestující“ styl v kritice ČT.

Soukup se má omluvit ČT za „darebáky“ i „černou díru na miliardy“, rozhodl soud

Česká televize Soukupa zažalovala, právnička ČT Markéta Havlová u soudu mluvila o masivní kampani. Česká televize si stěžuje, že Soukup měl s diváky Barrandova manipulovat. Soud rozhodl jednoznačně. Soukup se má omluvit. A to přímo na obrazovce své televize v pěti po sobě jdoucích dílech Kauz Jaromíra Soukupa.

„Neustále probíhala masivní kampaň proti České televizi. Říct o ČT, že ČT nikdo nekontroluje a že není úplně kontrolovaná, tak to si ČT opravdu nemůže nechat líbit. Stejně jako to, že se tady peníze vyvádějí bokem. Protože prostě pravda to není. Na adresu zaměstnanců ČT padla například výrok, že v ČT pracuje jen pár poctivých a slušných lidí. Přitom ČT má přes 2900 zaměstnancům,“ upozornila pro ČT Havlová.

„Dodnes Česká televize zveřejňuje v rejstříku smluv torza, kde jsou často zcela bezdůvodně začerněné celé stránky. Dodnes si televize nenechala zkontrolovat své hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem, i když by o to mohla požádat. Takže i nadále trvám na všem, co jsem v průběhu pořadu řekl, a nevidím jediný důvod se omlouvat,“ brání se v prohlášení Soukup.

Soukup se odvolá, spor pokračuje

TV Barrandov v tiskové zprávě vzkázala, že se proti nepravomocnému rozhodnutí soudu odvolá. „Nás trochu zaráží, že soud vůbec neřeší, zda věci byly pravdivé, nebo nebyly. Protože my si stojíme za těmi tvrzeními. A pakliže soudce chce rozhodovat, jestli tonalita vyjádření nebo forma, kterou zvolil Jaromír Soukup ve svém pořadu, je správná, nebo není, tak to si myslím, že je věc, která mu rozhodně nepřísluší a hraničí s jistým omezením svobody projevu,“ postěžoval si v ČT Daniel Köppl, výkonný ředitel Soukupovy Empresa Media.

Útoky na ČT, konec Dvořáka i „porno“ v rozhlase: Experti řešili ohrožení médií

Soukupovo tvrzení, že veřejnoprávní ČT nepodléhá kontrole, však skutečně pravdivé není. Na hospodaření ČT dohlíží Rada ČT, která připravuje výroční zprávy a jejíž členy volí poslanci. Současnou radu vede zkušený a uznávaný publicista Jan Bednář, syn disidentky Otky Bednářové, absolvent Oxfordu, někdejší pracovník BBC, Rádia Svobodná Evropa, ale také Kanceláře prezidenta republiky za Václava Havla.

Připravené Výroční zprávy o ČT pak putují před poslance - současná Poslanecká sněmovna je však při jejich schvalování ve výrazném skluzu. Nedořešila zprávu ani z roku 2016 a při jednání o zprávách se často ozývá z poslaneckých řad kritiky ze strany odpůrců ČT - často z řad SPD či KSČM.

Soukup ve svém pořadu v prosinci loňského roku mj. označil koncesionářské poplatky za „koncesionářské výpalné“

