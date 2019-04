Soukup se má omluvit ČT za „darebáky“ i „černou díru na miliardy“, rozhodl soud

„Potřebné právní kroky jsme již podnikli. V souvislosti s pondělním vysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa podáváme trestní oznámení,“ uvedla Česká televize na Twitteru loni 13. prosince.

Soukup věnoval hospodaření ČT řadu prostoru ve svých pořadech. Kritizoval údajnou neprůhlednost smluv či nakládání s koncesionářskými poplatky. „Česká televize nepodléhá vůbec žádné kontrole toho, jak efektivně nakládá s šesti miliardami korun, které od nás vybere,“ tvrdil mj. Soukup.

Soudkyně: Soukup zkresloval skutečnost

„Každý měsíc chodí z vašeho účtu 135 korun do instituce, která na vás úplně kašle,“ tvrdil také Soukup. Nyní by se měl za svá slova omluvit. „Vytýkané jednání nelze již označit za věcnou kritiku, ale za dehonestující tvrzení,“ konstatovala soudkyně pražského městského soudu Irena Karpíšková.

Soukup žaluje ČT, ředitele Dvořáka i moderátorku. Kalousek: „Fňuká a lže“

„Vše se dá říct tak, aby to bylo řečeno kultivovaným a vhodným způsobem. Kritika každého veřejnoprávního subjektu je zdravá, ale musí se dle názoru soudu dělat způsobem, který není dryáčnický, dehonestující. Tento dryáčnický styl je nad rámec toho, co je v demokratické společnosti únosné,“ doplnila.

Právnička: „Masivní kampaň“

Žaloba veřejnoprávní ČT se týkala celkem konkrétních 18 výroků, které ve zmíněném pořadu zazněly od 28. února do 30. června loňského roku. Podle ČT byly nepravdivé, manipulativní a zkreslené. „Šlo o masivní kampaň, která pokračovala týden co týden,“ podotkla u soudu právnička ČT Markéta Havlová.

Soukup o ČT také uvedl, že je v ní „dost darebáků a podvodníků“ nebo že ČT sport je „skutečná studnice profesionální korupce“. Mluvil také o „černé díře, ve které se každý rok ztratí sedm miliard“ a o tom, že „Česká televize se chová jako laciná holka, která si kupuje pozornost a vděk umělců a producentů“.

Podle Havlové bylo sice vidět, že Soukup z některých výroků časem ustupoval, protože zpočátku si například pletl příjmy a výdaje ČT, přesto ale v pranýřování veřejnoprávní televize pokračoval a jednotlivé díly pořadu jsou dodnes dostupné na webu TV Barrandov. Účinek výroků navíc podle právničky zesilovaly dekorace ve studiu - pytle plné peněz nebo pětitisícové bankovky s portrétem generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.

Právnička ČT u soudu poukázala mimo jiné na to, že hospodaření veřejnoprávní televize podléhá kontrole ze zákona. „Každoročně jsou sestavovány zprávy o hospodaření, které jsou předkládány Poslanecké sněmovně. Všechno o hospodaření je dostupné na webu,“ poznamenala.

Soukup zažaloval Dvořáka a Fridrichovou

Televizní válka však má u soudu i další dohry. Také Soukup se totiž rozhodl podat trestní oznámení na ČT. A to letos v lednu. Uvedl tehdy, že se „důrazně ohrazuje proti lživým informacím, týkajícím se finančních výsledků jeho podnikání, průběžně zveřejňovaným na veřejnoprávní České televizi“. „A tak se rozhodl za lživé výroky žalovat jak ředitele České televize, tak podat trestní oznámení na moderátorku Noru Fridrichovou,“ napsala TV Barrandov v tiskové zprávě.

Šéf Rady ČT chce zvýšit televizní poplatek. Zmínil Soukupa i „vymývání mozků“

Česká televize již dříve uvedla, že společnost Barrandov Televizní Studio, která provozuje TV Barrandov, má dluhy 1,1 miliardy korun. „Ta jejich pravda, kterou se tak často ohánějí, je postavená na lžích, nikoli na ověřených datech,“ uvedl letos v únoru Soukup a varoval, že bude „žádat náhradu ušlého zisku a náhrady za poškození dobrého jména firmy“.

Vytrženo z kontextu?

Právnička společnosti Barrandov Televizní Studio Zuzana Ottová žádala zamítnutí žaloby v celém rozsahu. „Jednotlivé napadené výroky jsou zcela vytrženy z kontextu pořadu,“ uvedla. Podle ní nejsou vyjádření způsobilá zasáhnout do pověsti ČT, protože jsou založena na faktických podkladech. „Pan Soukup pouze zopakoval to, co bylo veřejně dostupné - z různých powerpointových prezentací a z článků jiných médií,“ prohlásila.

Ottová dále uvedla, že TV Barrandov má právo na svobodu projevu a že ČT se snaží o cenzuru. „S ohledem na postavení a financování žalobce (ČT) je na místě veřejná diskuse, kterou se žalovaný snaží podnítit. Žalobce má povinnost snášet větší míru kritiky. Kritice se může bránit mimoprávními zdroji - své názory může zveřejňovat v médiích,“ řekla.

Podnikatel Soukup, který je majitelem mediálních firem Médea Group a Empresa Media, hodlá kandidovat v příštích prezidentských volbách. Počátkem letošního roku oznámil založení politického hnutí List. Soukup moderuje mimo jiné Týden s prezidentem, což je pravidelné interview s Milošem Zemanem, který nechyběl na Soukupově oslavě padesátin, kde mediálního magnáta označil za svého přítele.