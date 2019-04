„Zajíček“ a „stařešina“ ve vztahu nepobuřuje, děti a sex můžou být ale problém

Karel Gott a Tatiana Vilhelmová jsou si minimálně v jedné věci podobní: doma mají „zajíčky“. „Božský Kája“ má se svojí o 36 let mladší partnerkou dvě děti, herečka má se sedm let mladším zpěvákem Vojtěchem Dykem syna. Na velké věkové rozdíly někteří dál nahlíží skrz prsty, o 10 i o 15 let starší partner ale většinu společnosti nepohorší. Jenže jsou i 30 nebo až 50leté rozdíly. Muži podle odbornice Veroniky Vinterové hledají v mladších ženách novou mízu, mladé ženy zas v mužích autoritu a rozum. Blesk Zprávy zjišťovaly, jaký mají různě staré páry šanci vztah udržet, nejpalčivější problém jsou často děti.