Pro Zemana „čučkař“, pro vládu úspěšný muž. Šéfa BIS potřetí navrhli povýšit na generála

Vláda dnes potřetí navrhla ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku na jmenování do generálské hodnosti. Vyplývá to z průběžných výsledků jednání vlády. Prezident Miloš Zeman loni Koudelku dvakrát povýšit odmítl, BIS opakovaně ostře kritizoval. Vláda návrh zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých kontrarozvědka dosahuje. Koudelka by podle představ vlády měl získat hodnost brigádního generála.