„Nevěděli jsme, jestli přežije.“ Lékařka popálené Natálky popsala selhávající orgány a infekce

Velký šok a pohled, který máte i po letech stále před očima. Tak popisuje přednostka Kliniky popáleninové medicíny FN Ostrava Zdenka Němečková Crkvenjaš chvíle, kdy před deseti lety spatřila popálenou Natálku Kudrikovou. Uvedla to v pořadu Blesku Epicentrum. Do té doby lékařka nikdy neviděla u malého dítěte tak rozsáhlé popáleniny. Situace byla pro ni o to těžší, když v průběhu léčby přebírala od kolegyně primariát. Případ ji ovlivnil jak profesně, tak i osobně.

„Byl to pro mě velký šok, když jsem zjistila, že se něco takového stalo,“ popisuje osudnou noc z 18. na 19. dubna 2009 Zdenka Němečková Crkvenjaš. Tehdy skupina extrémistů zaútočila ve městě Vítkov na Opavsku na dům, kde spala romská rodina.

Útočníci vhodili do domu zápalné lahve. Tehdy dvouletá Natálka utrpěla popáleniny třetího a čtvrtého stupně na osmdesáti procentech těla. Holčička byla převezena do Popáleninového centra ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde začal náročný boj o její život.

Tam pracovala Zdenka Němečková Crkvenjaš, která se v Epicentru svěřila, že ačkoliv měla už předtím desetiletou praxi, nikdy neviděla tak rozsáhlé popáleniny u tak malého dítěte.

Nikdo netušil, jak dítě na léčbu zareaguje

„Vidím to dodnes. Představte si, že tam leží úplně popálené dvouleté, desetikilové dítě. Opravdu je těžké to popsat, pokud to nezažijete,“ řekla Němečková, která v průběhu Natálčiny léčby přebírala primariát.

„Profesně mě to ovlivnilo velmi. Musela jsem jako čerstvě nastoupivší rozhodovat o léčbě, což bylo někdy velmi těžké. Ačkoliv jsem měla zkušenosti, tak nikdo netušil, jak dítě na léčbu zareaguje,“ popsala přednostka.

Lékařka: Případ mě ovlivnil i jako matku

Natálka prodělala desítky velkých operací a stovky menších operací. „Práci nám neustále něco komplikovalo. My jsme věděli, kterým směrem jdeme, čeho chceme dosáhnout, ale vždy přišlo z nějaké strany překvapení v podobě infekce nebo selhání nějakého orgánu. Až do propuštění z nemocnice jsme netušili, zda to přežije,“ zmínila žena, kterou případ ovlivnil i jako matku.

„Tehdy jsem děti neměla, teď jsem spíše „přeopatrná“ a těchto věcí se bojím - i menší popálení může znamenat velké komplikace,“ přiznala Němečková v Epicentru.

Jak je na tom Natálka dnes? Jak často dochází na léčbu? Sledovala lékařka proces se žháři? I to se dozvíte v rozhovoru: