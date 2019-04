Po deseti letech od žhářského útoku neonacistů z Natálky (11) vyrostla malá slečna. Osud si s ní ošklivě pohrál, ale dívka se životem statečně protlouká, chodí do školy a našla si kamarády. Redaktor Blesku přijel za rodinou Sivákových do jejich domova v Budišově nad Budišovkou. Natálka se během rozhovoru rozpovídala o svých zálibách i největších obavách.

Když přijel redaktor Blesku vyzpovídat rodinu popálené dívky, mluvila hlavně maminka, zakřiknutá Natálka se ale nakonec osmělila a povyprávěla o svých zálibách. Přinesla milovanou fenku Jessie, a dokonce se i pousmála. „Baví mě matematika, moc. Ráda chodím ven, ale jen s maminkou, protože se bojím,“ šeptá holčička, která se necítí bezpečně ani ve vlastním domě.

Mezi další záliby řadí, tak jako její vrstevníci, hraní na mobilu. Zajímavé je, že jídlem z rychlého občerstvení, jako jsou hamburgery a podobně, byste dívenku neuctili. Nejí maso ani třeba kuřecí anebo vepřové řízky. Nejraději si pochutnává na ovoci a zelenině.

Kdo jsou ty bestie

Rodině Sivákových se v noci na 19. dubna 2009 obrátil celý život naruby. Tehdy k jejich domu ve Vítkově přijeli čtyři neonacisté a zcela nepochopitelně a nečekaně jim skrz okna dovnitř naházeli zápalné láhve. Nejhůře dopadla malá Natálka, která spala v postýlce přímo pod oknem.

Ohavný zločin spáchali jako oslavu 120. výročí narození Adolfa Hitlera neonacisté David Vaculík (34), Jaromír Lukeš (34) a Ivo Müller (33), kteří dostali 22 let, ale po odvolání byl posledně jmenovanému zkrácen trest na 20 let. Do té doby netrestaný Václav Cojocaru (29) by si měl odsedět 20 let.