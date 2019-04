Velikonoční pohroma: Plato vajec zdraží až o 30 korun, slepicím se uleví

Velikonoce jsou na dohled a bez vajec si je většina Čechů ani neumí představit. Lidé se ale musí připravit na to, že jim tradice s pomlázkou a výslužkou citelně podraží. Z řetězců totiž mizí levnější vejce z klecových chovů a nahrazují je tu vajíčka z podestýlky, která jsou ale zhruba o korunu na kus dražší. Plato 30 vajec tak může zdražit až o 30 korun, nosnice jsou ale výměnou za to v komfortnějších podmínkách. Zatímco letos v řadě obchodů vejce z klecových chovů ještě pořídíte, od roku 2025 už nikoli, a své peněženky tak musíte připravit na „pohromu“.

Řada obchodních řetězců i internetových obchodů se rozhodla, že nejpozději do roku 2025 přestane prodávat vajíčka, která k nim nedorazí z ekologických farem nebo z chovu s podestýlkou. Zmizí tak vejce označená číslem 3. Záměr potvrdily řetězce Tesco, Globus, Albert, Kaufland, Penny Market, Lidl i internetové portály Košík.cz a Rohlík.cz.

Dražší „ekovejce“ s dvojkou už mají například v Kauflandu, který stahoval nepodestýlková vejce v loňském roce. Cena jednoho vejce z klecového chovu se nyní pohybuje od tří do šesti korun. Od slepice na podestýlce vyjde vejce na čtyři až sedm korun a u volného chovu může být jedno vejce až za desetikorunu.

„Ráda bych podotkla, že tato obchodní rozhodnutí nejsou reakcí na aktuální mediální dění ohledně klecových chovů, ale výsledkem dlouhodobého strategického plánování naší společnosti,“ uvedla mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl pro ČTK poté, co se tento obchodní řetězec rozhodl stáhnout vajíčka z pultů už v roce 2018. V minulých letech ekologičtí aktivisté zveřejnili řadu drsných videí toho, jak to v klecových chovech může se slepicemi vypadat.

Zdraží vejce i kvůli přestavbě?

Předělání farem tak tleskají někteří ochránci zvířat, skeptičtěji ale na to hledí někteří chovatelé i ekologové – samotné předělávání chovů se na ceně může projevit taktéž.

Dosud je v České republice 87 procent vajec právě z klecových velkochovů. Z halových chovů, kde se slepice volně prohánějí s ostatními v zastřešeném výběhu, je pak 11,9 %. A z ekologických farem, které už celkem věrně mohou připomínat zahradu na venkově, je pouze 0,3 %.

„Ekonomický dopad bude záviset na tom, jakým způsobem by se chovy předělaly. Minimální investice na tzv. podlahové chovy počítáme v rozmezí od 6 do 7,5 miliardy,“ uvedla pro Blesk Zprávy předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. „Podlahový chov navíc sníží stav nosnic o čtvrtinu,“ připojila s tím, že pokud by se hospodáři rozhodli pro volný výběh, investice by šly až do deseti miliard. Každá slepice potřebuje ve výběhu čtyři metry čtvereční.

Vejce stála už šest korun za kus

Investice do předělání chovných míst se už jednou na ceně vajíček odrazila v roce 2012. V tomto roce stálo před Velikonocemi vejce i šest korun. Důvodem byl nedostatek zboží poté, co byly v EU zakázány tzv. bateriové klece. Chovatelé tehdy museli svoje hospodářství předělat a kromě peněz za rekonstrukci si vynahrazovali náklady i za ztracené nosnice, pro které v novém hospodářství nebylo místo.

Levnější „klecová“ vejce bychom do konce tohoto roku neměli najít už na portálu Rohlík.cz. V červnu to uvedl zakladatel portálu Tomáš Čupr. „80 % vajec v naší nabídce je z podestýlek, v biokvalitě a z volného chovu. Tato vejce jsou kvalitnější a chutnější, ale také dražší. Zatímco od slepic z klecí může vejce stát 1,8 koruny, od slepic žijících volně to bude stát trojnásobek,“ vypočetl pro ČTK.

Někteří argumentují, že ekovejce jsou chutnější a žlutější, podle expertky za to může ale krmivo a čistota vzduchu | iStock.com

Nyní jsme na tom s vejci relativně dobře. „V ČR se v zemědělském sektoru chová 4,9 milionu kusů nosnic a vyprodukuje 1,4 miliardy vajec a v domácím hospodářství se chová okolo 4,3 milionu kusů nosnic a vyprodukuje 820 milionů vajec,“ řekla Blesk Zprávám Gabriela Dlouhá.

„Cena je poslední rok výrazně nízká – aktuálně 2. nejnižší v Evropě. Za nízkou cenu můžou i dovozy z východní Evropy, které jsou právě z klecových chovů a prodávají se pod cenou, což ovlivňuje i ostatní prodejce,“ připojila dlouhá.

Zdražení vajec by se tak dalo očekávat nejen z důvodu, že bude méně tuzemských slepic, ale také proto, že je volný chov náročnější, dražší a podmíněný velkými investicemi. Obchody by tak v budoucnu nejenže musely řešit nedostatek nosnic, ale také dražší import ze zemí, kde rovněž nemají klecové chovy.

Není žloutek jako žloutek, důležitý je bílek

Jak poznáte, že držíte vejce od „šťastné“ slepice? Na první pohled díky razítku na skořápce:

První číslice označuje způsob chovu nosnice. Vejce označená 0 pochází z ekologického zemědělství, 1 značí vejce od nosnic z volného výběhu, označení 2 patří vejcím od nosnic v halách a 3 znamená, že nosnice žije v kleci.

Vejce označená 0 pochází z ekologického zemědělství, 1 značí vejce od nosnic z volného výběhu, označení 2 patří vejcím od nosnic v halách a 3 znamená, že nosnice žije v kleci. Následují dvě písmena, která udávají stát, ze kterého vejce pochází. Česká vejce tak na sobě vždy budou mít vytištěno CZ.

Česká vejce tak na sobě vždy budou mít vytištěno CZ. Poslední série číslic je registrační číslo hospodářství.

Když se hovoří o kvalitě vajec, lidé často ukazují na žloutek s tím, že nejžlutější je známkou domácího vajíčka. Jenže odbornice to rozporuje. „Záleží na krmivu, pokud dáte do krmné směsi více kukuřice, budou vypadat oranžověji. Na přání řetězců se vejce dobarvují a existují přírodní barviva na bázi afrikánu, papriky atd.,“ uvádí Dlouhá.

Domácí vejce tak nemusí být nutně chutnější a zdravější. Expertka uvádí, že také záleží na stáří. Čím je vajíčko starší, tím má v sobě méně bílkovin v bílku, který indikuje zdravost více než tolik oblíbený žloutek.

Co se týče velikosti, tak u té záleží zase na stáří a druhu slepice. „Bílá vejce jsou křehčí, mladé slepice mají kvalitnější skořápku a věkem se zhoršuje. To samé u velikostí. Vejce S, M, L, XL je hmotnostní rozdělení, kdy na počátku snášky v těch 20 týdnech nesou převážně S, poté M a třeba okolo 50. týdne i L, ke konci snášky během přepeřování dokonce i XL,“ uzavřela přehled zajímavostí Dlouhá.