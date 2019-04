Kaufland pod českou značkou prodává i hovězí z Německa a Rakouska. Polské ne

for

Autor: ČTK , for -

Obchodní řetězec Kaufland začal označovat výrobky ze svého masozávodu novým logem – Naše maso z Modletic. Firma to ve středu uvedla v tiskové zprávě. Vepřové půlky řetězec bere pouze z ČR, hovězí i z Německa a Rakouska. Polské hovězí společnost neodebírá, dodali zástupci firmy.

„Hovězí bereme z 24 procent z ČR, republika však bohužel v jeho produkci není soběstačná. Dalších 50 % je proto z Německa a 26 % z Rakouska. Z Polska nemáme vůbec nic, ani ve vepřovém, ani v hovězím,“ uvedla společnost.

Závod v Modleticích u Prahy podle společnosti zpracuje denně více než sto tun vepřového a hovězího masa. „Jako jediný obchodní řetězec u nás vyrábíme také vlastní mleté maso, sekanou nebo klobásy,“ dodal vedoucí výroby závodu Vladimír Janda.

Denně tak z firmy odjíždí do obchodů zhruba 20 tisíc přepravek. Závod dodává do Kauflandu maso již 16 let.

V Česku letos platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu pomalému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy.