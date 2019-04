Kněží pálili před dětmi knihy Harry Potter i deštníček Hello Kitty. Co na to Češi?

Pořádné pozdvižení způsobily na sociálních sítích fotografie ze severního Polska, kde kněží pálí před dětskými ministranty knihy, jako je například Harry Potter nebo upírská sága Stmívání. Kromě literárních děl přihodili do ohně další předměty jako deštníček s kočičkou Hello Kitty, sošky slonů nebo domorodou masku. Snímky zveřejnila na svém facebooku evangelická skupina SMS z Nebe. Řada lidí se domnívala, že se jedná o aprílový žert, akce se totiž odehrála na 1. dubna. Polská média ale potvrdila, že to bylo myšleno vážně. Blesk Zprávy oslovily Arcibiskupství pražské, co na počínání kolegů říkají a jak podobné nápady vnímají.