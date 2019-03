Sanitku si zavoláte jen za tisícovku, navrhují u Babiše. Peníze zpět dostane jen někdo

Zprávy o zbytečných výjezdech záchranářů se množí. Jednou je to vytahování klíštěte, podruhé spálená záda. Co tyto případy pojí, je, že nejsou urgentní a příjezd sanitky nevyžadují. Přesto si ji lidé kvůli těmto problémům volají. Změnit to má nový systém, nad kterým přemýšlí poslanci. Například poslanec ANO Milan Brázdil chce, aby lidé při příjezdu záchranářů platili vratných tisíc korun. Informuje o tom web Aktuálně.cz, hnutí ANO vede premiér Andrej Babiš.

Mají řešit pouze akutní případy, přesto musí záchranáři často vyjíždět i k událostem, které by si lidé dokázali bez problému sami vyřešit. „Běžný kašel vydávaný za dušnost, horečky při chřipkové epidemii, několik týdnů či měsíců trvající bolesti zad, výměna močové cévky, odstranění klíštěte a další,“ popisoval pro web šéf Asociace záchranných služeb Marek Slabý, kvůli čemu všemu jsou si lidé schopni volat sanitku.

Situace se navíc zhoršuje. V roce 2022 vyjely záchranky v Česku k 850 tisícům případům, loni už počet narostl k 1,1 milionů. České pojišťovny to stojí 2,5 miliardy ročně. Přispívají k tomu i takového případy jako opilec z Rožnova pod Radhoštěm, pro kterého sanitka jela od začátku roku 15krát. Vždy kvůli nějakému úrazu. „Patnáct výjezdů záchranky za tímto opilým mužem stálo pojišťovnu celkem 41 tisíc korun,“ prozradil náměstek zlínské záchranné služby Dorián Pfeifer.

Brázdil chce poplatek, ČSSD souhlasí

Nad způsoby, jak tento stav změnit, přemýšlí politici dlouhodobě. A všechny návrhy se točí kolem jednoho řešení – výjezdy sanitky zpoplatnit. I ministerstvo zdravotnictví si myslí, že zneužití záchranné služby by mělo být finančně sankcionováno.

Dostal infarkt, zavolal si záchranku a omdlel: Z nepřístupného lesa ho nesli hasiči ve vaně

Někteří poslanci proto postupně přicházejí s návrhy, jak by takový systém mohl vypadat. Tzv. transformací primární péče se zabývá mimo jiné poslanec Milan Brázdil (ANO). Navrhl, aby lidé po příjezdu sanitky museli platit určitý obnos, který by se jim vrátil v případě, kdy by záchranáři potvrdili, že jde o urgentní stav. Nazývalo by se to vratný emergentní obnos.

Brázdil je sám lékařem a záchranářství se věnuje. Od dřívějšího prezidenta Václava Klause dokonce obdržel ocenění Zlatý záchranářský kříž.

Jeho nápad už kvitovali kolegové z koaliční ČSSD, kteří se rovněž domnívají, že by zbytečné výjezdy měly být zpoplatněny. „Pokud rychlá záchranná služba vyjede od začátku roku patnáctkrát k jednomu opilci, měl by to dotyčný člověk uhradit. To jsou náklady, které pak chybí jinde,“ řekla pro Aktuálně.cz poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD).

Záchranáři: A kdo bude platit, když zavolá kolemjdoucí?

Samotní záchranáři mají k problematice komplikovaný postoj. Uznávají, že je zbytečné výjezdy trápí, protože když někomu vytahují klíště, mohou chybět u druhého člověka, který má infarkt. O zpoplatnění ovšem říkají, že existuje hrozba, že lidé by si sanitky přestali volat úplně, protože by se děsili placení. Tisíc korun je pro řadu domácností velká částka a myšlenka, že by o ni přišly, může být tíživá.

„Nedovedu si představit, že by lidé kontaktovali 155 s tisícovkou v ruce a trnuli by, jestli lékař nevyhodnotí výjezd jako zbytečný,“ říká Pfeifer za zlínskou záchranku.

Krajští záchranáři se v Plzni pochlubili novými vozy: Zvládnou i jízdu v náročném terénu

Stejně se k tomu staví pražská záchranná služba. „U takzvaně nadbytečných výjezdů záchranné služby se v drtivé většině nejedná o úmyslné zneužívání, ale o situaci, kdy dotyčný prostě neví, jak postupovat. Obáváme se především, aby možnost „pokuty“ neodrazovala pacienty či třetí osoby od kontaktování záchranné služby i v případech závažnějších zdravotních komplikací, kdy jde často o minuty,“ komentovala mluvčí Jana Poštová.

Obě služby navíc připomínají, že sanitky často vyjíždějí na žádost kolemjdoucích, samotní pacienti si ji volají jen ve 20 procentech případů. Kdo by v této situaci zmíněných 1000 korun platil, není jisté. I u muže z Rožnova pod Radhoštěm ve všech situacích volali sanitku lidé, kteří ho viděli ležet opilého někde ve stoce, ne on.