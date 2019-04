Živnostníkům v důchodu hrozí almužna. Odvody i spoření na stáří čekají změny?

Živnostníkům by se měly v budoucnu postupně začít zvyšovat minimální odvody tak, aby neskončili jen s nejnižší penzí. Dobrovolné spoření na stáří by mělo být efektivnější a víc by se do něj měli zapojit zaměstnavatelé. Důchodový účet by se od rozpočtu oddělovat neměl. Zásluhovost penzí by se snižovat neměla. Souhlasila s tím většina z 35 členů komise, kteří odpověděli na dotazníky o podobě důchodů v Česku. Vyplývá to z vyhodnocení, které zveřejnilo ministerstvo práce.