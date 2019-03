Zemřel poradce čtyř prezidentů. Čechoameričan Malek (†82) pomáhal i zaplavené Praze

Malek vyrůstal na předměstí Chicaga v české komunitě a celý svůj život zasvětil zlepšování česko-amerických vztahů, zejména těch obchodních a kulturních.

„Fred Malek byla významná washingtonská postava, velmi vlivný republikánský aktivista, sponzor a filantrop v několika republikánských administrativách. Byl také členem správní rady amerického Aspen Institute, v této funkci napomohl ke vzniku pražského Aspen Institute Central Europe. Byl to velmi zábavný a milý člověk,“ řekl pro Lidovky.cz Michael Žantovský, bývalý velvyslanec a ředitel Knihovny Václava Havla.

Malek pracoval u prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda. Spolupracoval také s prezidentem Ronaldem Reaganem a Georgem Bushem starším, u kterého působil jako nejvyšší poradce v jeho volební kampani. Na post však musel rezignovat kvůli kauze z doby u Nixona, kdy Malek čelil obvinění z antisemitismu. V roce 2008 byl finančním manažerem prezidentské kampaně republikánského kandidáta Johna McCaina.

V roce 2013 pomáhal při rozsáhlých záplavách v Praze a založil finanční sbírku na pomník prezidenta Woodrowa Wilsona.

„Více než půl století přispíval Fred Malek k tomu, aby se Amerika stala majákem na poli demokracie. Byl mužem, který jednal na základě svého svědomí, jednal za své bližní a znovu a znovu obhajoval hodnoty našich Otců zakladatelů,“ citují Lidovky.cz prohlášení Norma Colemana, předsedy organizace American Action Network, jíž byl Malek členem.

I am so saddened to hear of the passing of Fred Malek, a friend of mine and the leader of the American Friends of the Czech Republic. As a great American of Czech descent, Fred’s love for the Czech Republic, and the United States, knew no bounds. We will miss Fred dearly. pic.twitter.com/zuygyi5TMx