Češi jsou s platy na chvostu EU, i Slováci berou víc. „Mít maso obden je sen“

Enormní platové rozdíly rozdělují Evropu. Podle posledního srovnání Eurostatu je mezi „nejchudším“ a „nejbohatším“ státem bezmála desetinásobný rozdíl. Zatímco v Bulharsku si lidé si po započtení všech příspěvků a benefitů vydělají v průměru 4,7 eura (121 korun) za hodinu, v Lucembursku je to 43,9 eura (1131 korun).

Průměrný hodinový výdělek ve státech EU je 22 eur (přes 566 korun), což je více než dvojnásobek toho, co mají Češi. Dvě desítky států v Unii tak mají vyšší platy, a to včetně Slovenska, Estonska nebo Řecka. Naproti tomu osm států je na tom hůře, jsou to hlavně východní země jako Polsko, Maďarsko, Litva nebo třeba Chorvatsko.

Podívejte se na podrobné srovnání výdělků:

Podle ekonomů firmy v Česku dlouho neměly motivaci mzdy zvyšovat. „Podniky v Česku si dlouho užívaly faktu, že pracovní síla je u nás levná, což se projevilo v relativně nízkých mzdách,“ popsal pro Blesk Zprávy hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Pětina českých rodin se považuje za chudé. Z výplaty sotva vyžijí

Pětina Čechů nemá na dovolenou

Nízké mzdy se potom negativně promítají do běžného života. „Přibližně každý jedenáctý Čech byl loni ohrožen příjmovou chudobou. To je o něco více než předloni. V roce 2018 mělo čistý příjem pod hranicí příjmové chudoby 9,6 procenta Čechů,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda, který pracuje pro společnosti Czech Fund. Pro domácnost jednotlivce tato hranice činila 11 963 korun.

„Navzdory prosperitě uplynulých let a rekordně nízké nezaměstnanosti je ekonomická situace řady Čechů stále neútěšná. Týdenní dovolenou si podle čerstvých dat loni nemohlo dopřát 20,5 procenta Čechů. Neočekávaný výdaj ve výši 10 700 korun pak není schopno uhradit hned 23,7 procenta Čechů. Pro některé Čechy je nenaplněným snem dopřát si k jídlu maso alespoň obden. Nemůže si to dovolit 5,3 procenta Čechů,“ konstatoval Kovanda.

Slováci Česko předběhli

Mzdy v posledních letech znatelně rostly, zatímco v roce 2014 činila průměrná mzda 25 600 korun, nyní je to 31 500 korun. Přesto se poslední roky Česko na mzdovém žebříčku EU stále drží na 8. nebo 9. pozici odspoda. V roce 2013 nás podle statistik předběhlo například Slovensko.

A lepší to v dohledné době nebude. „Dynamika mzdového růstu má tedy svůj vrchol za sebou. To proto, že zvolňuje dynamika růstu ziskovosti podnikové sféry. Projeví se zpomalením růstu objemu bonusů a odměn, které jsou každoročně vypláceny zejména na sklonku roku,“ uzavírá ekonom Kovanda.