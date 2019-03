Petr z Kladna přišel v práci o ruku, ale invalidní důchod nedostal. Proč má smůlu?

Většina Čechů žije v domnění, že když v práci přijdou k úrazu s trvalými následky, budou mít nárok na invalidní důchod. Jenže to neplatí vždy, o čemž se přesvědčil Petr Novotný (36) z Kladna, který pracoval ve sběrně surovin, a lis mu amputoval ruku. Přestože byl uznán invalidním, na důchod nemá nárok. Chybí muž totiž dostatek „odpracovaných“ let.

Pan Petr Novotný (36) z Kladna byl poslední čtyři roky v evidenci úřadu práce, ale brigádně si přivydělával ve sběrně surovin, tak, jak to pravidla pro nezaměstnané umožňují. Jenže při jedné směně se stala nehoda a lis mu amputoval část ruky. Šlo o běžný pracovní úraz, který zaměstnavatel standardně nahlásil a Petr dostal dokonce odškodnění.

Horší to ale bylo s invalidním důchodem. Přestože byl uznán invalidním v 2. stupni, žádné peníze mu nechodí. „Je to velmi nepříjemná situace. Bylo mi řečeno, že na něj nemám nárok, protože jsem neměl dostatečnou dobu pojištění. A podle zákona s tím nejde nic dělat,“ řekl smutně muž pro Blesk Zprávy.

Malý výdělek bez pojištění

Jak sám dále uvedl, namítal úřadům, že šlo o pracovní úraz a že v takovém případě se k době pojištění nepřihlíží. Jenže se ukázalo, že v době brigády nebyl důchodově pojištěný, a tak Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tuto stížnost odmítla. Pracoval totiž na dohodu o provedení práce a vydělal si méně než 10 tisíc korun, takže z toho důchodové pojištění odváděno nebylo. A stejně tak za něj pojištění neplatil úřad práce, kde byl léta v evidenci, protože ten hradí jen zdravotní pojištění.

Zachránit by ho mohlo, kdyby měl v předchozích 10 letech „odpracováno“ alespoň 5 let. Jež pan Petr měl evidovány jen necelé dva roky. Prý se léčil se zdravotními problémy a pracovat mohl jen omezeně, upřesnil v rozhovoru.

Na tvrdý zákon byla i Šabatová krátká

Muž se obrátil také na ombudsmanku Annu Šabatovou, ale ta při přezkumu nenašla žádné pochybení. „Bohužel, pro pana Novotného to tak opravdu je a postupu ČSSZ není co vytknout. Jediné, co jsme mohli panu Novotnému poradit, je zkusit požádat ministryni práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona,“ uvedla mluvčí Iva Hrazdílková.

Ombudsmanka Šabatová se s podobnými případy setkává pravidelně, proto zároveň upozornila na časté mýty mnoha Čechů, které se k důchodovému pojištění vztahují. Předně si myslí, že když pracují, jsou automaticky pojištění. To ale neplatí vždy. A stejně tak za ně neplatí pojištění úřad práce, pokud jsou v evidenci déle a zároveň nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zažité omyly podle ombudsmanky:

Lidé si myslí, že když jsou na úřadu práce, jsou důchodově pojištěni. Nejsou, respektive jsou jen po dobu, kdy dostávají podporu v nezaměstnanosti. Poté za ně stát platí jen zdravotní pojištění.

Myslí si, že když pracují, jsou automaticky důchodově pojištění. U dohod o provedení práce se zúčtovává až příjem vyšší než 10 tisíc korun . Jinak jde o činnost, která nezakládá účast na důchodovém pojištění.

. Jinak jde o činnost, která nezakládá účast na důchodovém pojištění. Myslí si, že doba na úřadu práce se jim započítává, když žádají o invalidní důchod, ale ve skutečnosti nezapočítává. U žadatelů o invalidní důchod do věku 55 let se jim z doby evidence na úřadu práce počítá nejvíc jeden rok, u starších 55 let pak nanejvýše tři roky.