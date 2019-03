Šílenci za volanty kamionů? „Práskací videa“ na řidiče štvou zástupce dopravců

Záběry polského řidiče, který kamionem málem smetl osobní auto, otevřely opět debatu, jestli jsou šoféři nákladních aut dostatečně kontrolovaní. Často se mluví o tom, že obchází povinné přestávky a jedou na hranici svých sil. Svěžest řidiče vidí jako důležitý aspekt bezpečnosti za volantem i šéf dopravní policie Lerch: „Řidiči musí jezdit odpočatí. Riziko únavy je často podceňováno, řidič velmi snadno může přejet do protisměru,“ říká.

Důležité je dodržování maximální doby řízení a bezpečnostní přestávek. Ti, kteří se to snaží různými metodami obcházet, jsou čím dál častěji odhalováni. „Od října loňského roku máme možnost nařídit prohlídku ve specializovaném středisku, které může provést důkladnou kontrolu tachografu,“ přibližuje stávající praxi Lerch.

Postih pak hrozí nejen řidiči, ale i dopravci. „Loni jsme vybrali na kaucích pro zahraniční dopravce kolem 40 milionů korun,“ prozradil výši postihů ředitel dopraváků.

Nejvíc se bourá v pátek

Problém zvýšení počtu nebezpečných situací na českých silnicích vězí i v obrovském nárůstu nákladní dopravy. V hustějším provozu totiž roste i nervozita řidičů. „I u lidí klidné povahy vzbuzuje spěch jisté známky agrese,“ upozorňuje na přehnaný stres za volantem Lerch. „Jedním z nejhorších dnů je pátek, kdy všichni spěchají domů a snaží se na poslední chvíli některé věci stihnout. A bohužel to někdy skončí i tragicky,“ uzavírá rizika šéf dopravní policie.

Někteří řidiči nákladních automobilů omlouvají své rizikové chování tlakem ze strany dopravců. „Jsou to trapné výmluvy. Nikdo neřekne řidiči, aby riskoval život a kamion za 2 milony a náklad za 5 milionů jen kvůli spěchu,“ vyvrací častý argument mluvčí sdružení ČESMAD BOHEMIA Martin Felix.

Rizikových situací jsou denně stovky

Rezervy ke snížení nehodovosti kamionů vidí ve státním dozoru. „Policie a celníci by měli být více vidět na silnicích a na rizikové chování se zaměřit. Mají na to vybavení,“ říká Felix.

Ke dvěma videím, které vzbudily ohlas veřejnosti, ale nemá tak ostrý tón. „Takových věcí, jako jsou ve videu, se dějí na silnicích denně stovky. Obecně takové práskací metody, že se budeme filmovat, se mi nelíbí,“ oponuje zástupce ČESMAD BOHEMIA. Takové chování má podle něj sledovat policie, která k tomu má stovky civilních vozidel.

Loňská dopravní kalamita na dálnici D1 vyvolala debatu o zákazu jízdy kamionů v levém pruhu. S tím ale zástupci nákladní dopravy zcela nesouhlasí. „Návrh vnímám negativně. Je to trapné odvádění pozornosti od sněhové kalamity, která byla v prosinci a neměla s předjížděním nic společného,“ vyvrací Felix smysl zákazu. Podle něj se to dá omezit dopravní značkou v místech, kde je to třeba. „Zakázat ho po celý rok a všude je nesmysl,“ dodává.

Pokud by k zákazu došlo, vidí v tom spíše negativní hledisko. „Dospělo by to k tomu, že v pravém pruhu by jel velmi pomalý vláček kamionů. Bezpečnosti by to nepřispělo,“ dodává zástupce automobilových dopravců.