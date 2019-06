Na Fridrichovou s dětmi vyběhl sprostý řidič. Stát chce agresivní šoféry trestat

Nadávky, vybržďování, vytlačování. S nějakou formou agrese se na silnici setkal každý druhý řidič v Česku. Smutnou realitu potvrzuje hned několik výzkumů. Nejen slovnímu napadení čelila minulý pátek i moderátorka České televize Nora Fridrichová. Starší řidič z povolání jí v Praze vyhrožoval a chtěl k ní do auta, ve kterém seděly i její vystrašené dcery. Dopravní odborníci a psychologové radí, jak se při podobném incidentu chovat.

Nora Fridrichová pro Blesk Zprávy zmínila poučení, které si z nepříjemné konfrontace na Praze 8 odnesla. „Stihla jsem si napsat SPZ, ale vyčítala jsem si, že jsem nebyla tak duchapřítomná a nenatočila jsem si to na telefon,“ zalitovala moderátorka. Nelituje ale dvou hodin strávených na policejní služebně: „Vzhledem k tomu, že mi pán vulgárně nadával, jsem ráda, že dcery mohly být u toho a viděly, že má smysl se bránit.“

Podle dopravní psycholožky Vlasty Rehnové je základem nenechat se zatáhnout do sporu. „Nehrajte s agresorem jeho hru. On se tím baví, když oběť nereaguje, většinou toho nechá a zkusí to jinde. Úplně nejhorší je, zastavit na přechodu a jít ho ven poučovat, tím riskujete ještě mnohem více,“ uvedla.

Odbornice: Poslat anonymně video nestačí

„Pokud již situace nastala, uhnout, odbočit, odjet pryč, zastavit, zavolat policii a nahlásit SPZ útočníka,“ radí Igor Sirota, tiskový mluvčí Ústředního automotoklub České republiky.

Když už se člověk do sporu dostane, měl by zachovat chladnou hlavu a případ zdokumentovat. „V tu chvíli může řidič i porušit předpis a vzít do ruky telefon. Stačí si i zapamatovat SPZ. Nejdůležitější je ovšem osobní svědectví na policii, ideálně ještě od jiného řidiče nebo spolujezdce. Nestačí jen anonymně poslat video,“ radí Rehnová.

Jen poměrně málo útočníků skončí před soudem. „Ale přibývají, což je dobrá zpráva pro slušné účastníky provozu,“ dodal Sirota. Agresivní jízda v českém zákoně zatím definovaná není, ale metla na nebezpečné řidiče už se chystá. Půjde o definici bezpečné vzdálenosti, kterou by musel řidič udržovat.

„V případě nedodržení této vzdálenosti nový návrh počítá se sankcí od čtyř do deseti tisíc korun a s udělením čtyř bodů,“ sdělila Blesk Zprávám tisková mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

„Cílem je najít nástroj proti řidičům, kteří se nebezpečně lepí na vozidlo před sebou a snaží se ho vytlačit. Policie by takové hříšníky, kteří nezachovali odstup 30 metrů při rychlostech nad 80 km/h, mohla pokutovat a dostali by body,“ vysvětlil vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Změna se bude týkat i nákladních vozidel a autobusů. „Řidič větších dopravních prostředků bude muset na dálnici a silnici pro motorová vozidla při rychlosti vyšší než 50 km/h udržovat na všech komunikacích za vozidlem jedoucím před ním vzdálenost minimálně 50 metrů,“ potvrdila Rezková.

Někteří muži „školí“ ženy, jak mají jezdit

Útočníky jsou v naprosté většině muži, kteří bohužel používají automobil jako jakousi zbraň vůči ostatním. K tomu se ještě řadí jakási zdánlivá anonymita agresora „schovaného“ v autě. Obětí se mohou stát jiní muži, ale i ženy.

„Pokud je obětí žena, jde většinou o takzvané „školící“ agresory. Jsou to řidiči, kteří chtějí zcela nevhodným způsobem, a leckdy riskantním, proškolit ženu za volantem, jak má jezdit, jak rychle má jezdit, jak právě jemu musí rychle uhnout z cesty a podobně,“ popsal Igor Sirota.

Veřejnost si potenciálního agresora představuje jako někoho fyzicky i psychicky silného. „Většinou je to úplně obyčejný člověk, má práci i rodinu, akorát má v sobě určitou tenzi, kterou si potřebuje vybít,“ řekla dopravní psycholožka.

Expert radí: Představte si prudiče na záchodě

Mezi lidmi přetrvává předsudek, že jsou ženy horší řidičky, ale podle obou odborníků to už neplatí.

„Asi se nedá přímo hovořit o tom, kdo je lepší řidič, jako o tom, že řidičky jsou opatrnější, uvážlivější, více dodržují předpisy. Řidiči jsou obvykle více vyježdění, a tudíž spíše zvyklí řešit i nenadálé a neobvyklé situace. Takže každá skupina umí něco. Ideálem by byli řidičo-řidičky,“ směje se Igor Sirota.

Ženy podle Vlasty Rehnové ruší více faktorů, protože například vozí děti. „Je ale pravda, že musím ženám více vytknout držení telefonu. Když si stoupnete ve městě ke kraji vozovky a budete si dělat čárky, tak jich bude podstatně více než mužů,“ upozorňuje dopravní psycholožka a doporučuje ženám, aby se snažily snížit rušivé prvky. Když už vezou dítě, tak aby netelefonovaly.

Jak ale zachovat chladnou hlavu, když jste i vy horká povaha? „Někomu pomáhá počítání do deseti, jinému zpěv, další si představuje hlupáka v sedu na míse,“ doporučil Sirota.