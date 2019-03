Pedofil Jackson? „Bohatí muži jsou zvyklí, že jim projde úplně všechno,“ tvrdí kritik

„Michael Jackson pro mě není typický příklad sexuálního násilníka, to mimochodem ani nevyplývá z toho dokumentu,“ přibližuje svůj pohled Fila. Přesto podle něj snímek Leaving Neverland přispívá k přehodnocení zpěvákova odkazu: „Některé ty skladby jsou podle mě dneska téměř neposlouchatelné. Prostě We are the world, we are the children, to nemůžete brát v tu chvíli hezky.“

„To, co z toho dokumentu plyne, je, že se Michaelu Jacksonovi dlouhodobě podařilo zastírat spoustu věcí,“ pokračuje Fila. Připomíná, že jeho texty měly za cíl sjednocovat lidi, zdůrazňovaly lásku k lidstvu a o to problematičtěji celá kauza vyznívá. Podle něj film Leaving Neverland odkrývá celé zpěvákovo dílo ve své vrstevnatosti. Poukazuje na přehnanou kýčovitost a infantilitu, která jako by si kladla za cíl něco překrýt.

To, že takový dokument vznikl, a především, že ho provází tak silné reakce jako stahování Jacksonových písní z vysílání různých rozhlasových stanic a podobně, vnímá Kamil Fila jako důsledek vývoje doby a toho, jak jsme dnes na podobná témata schopní nahlížet. „Sexuální obtěžování a zneužívání nebylo vůbec v tu dobu žadné téma. Bill Cosby měl nejúspějšnější sitcom v té době a dneska byl odsouzen za mnoho znásilnění,“ hovoří kritik o osmdesátých a devadesátých letech, kdy byla Jacksonova kariéra na vrcholu.

„Bohatí muži jsou zvyklí, že jim projde úplně všechno.“ Na tuto skutečnost začalo významně upozorňovat hnutí MeToo a podle Fily je jich skutečně celá řada. Přidává také osobu slavného moderátora Jimmyho Savila, který byl ze zneužívání dětí mnohokrát obviněný, ale během svého života veškeré soudní spory vyhrával. V jeho případě se nařknutím o to hůře věřilo, že šlo o člověka ověnčeného řádem Britského impéria.