„Vyhazují se miliony oknem.“ Za Babišovu čtvrť se bije šéfka majetkového úřadu

Místo toho aby stát nastěhoval úředníky do budov, které sám vlastní, pronajímá jim předražené kanceláře jinde. I to je realita v některých městech, a Česko to ve výsledku stojí miliony. Ve studiu Blesku to řekla šéfka majetkového úřadu Kateřina Arajmu. Podle ní by zmatky vyřešila centrální správa administrativních a nepotřebných budov i výstavba úřednických superkomplexů ve větších městech. „Stát by ušetřil za nájem i údržbu,“ uvedla v rozhovoru.

Jeden příklad za všechny: veterinární správa v Havlíčkově Brodu ještě nedávno sídlila v pronajatých prostorách, kde za nájem platila přes 800 korun měsíčně za metr čtvereční. Stát přitom ve stejném městě vlastnil hned několik domů, kde by se úřednici vešli, a jeden z nich dokonce sídlil hned přes cestu. A právě tyto prostory, vzdálené jen pár metrů, stát pronajímal soukromníkům a inkasoval jen asi 400 korun.

Na případ upozornili lidé z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), kteří situaci v obcích systematicky monitorují. A pokud na podobný nesmysl narazí, příslušný úřad upozorní – i v Havlíčkově Brodě se podařilo zajistit nápravu. Jenže podobné problémy jsou na více místech Česka. Stát stále nemá úplně jasnou představu o tom, jestli za kanceláře svých lidí neplatí zbytečně mnoho.

Zbytečné výdaje za nájem i energie

Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu v rozhovoru pro Blesk Zprávy řekla, že kvůli zmatkům i nevýhodným pronájmům „vyhazuje“ stát oknem miliony. „Pokud bychom se v celé republice dostali na průměrné výdaje za nájem i energie, tak vidíme potenciál úspor 160 milionů korun ručně,“ uvedla Arajmu.

Se svými budovami státní instituce nehospodaří úplně efektivně, protože to není jejich priorita. Arajmu proto navrhuje, aby takový majetek spravoval právě její úřad, který by tomu věnoval plnou pozornost. „Máme roztříštěnou správu majetku státu, složky mají úplně jiné agendy než hospodaření se státním majetkem, proto připravujeme strategický materiál do vlády a iniciujeme, aby veškerý nepotřebný majetek a současné administrativní budovy byly koncentrovány u našeho úřadu,“ uvedla v rozhovoru. Díky tomu by byl lepší přehled a úřednici by „bydleli“ levněji.

Vše pod jednou střechou

Další peníze se podle Arajmu dají ušetřit tím, že se úřady v jednotlivých městech sestěhují „pod jednu střechu“. Takový plán se momentálně diskutuje třeba v Praze, kde se hovoří o obřím komplexu pro přibližně 10 tisíc úředníků v části Letňany, o jednom ze snů premiéra Andreje Babiše (ANO). Sama tento plán podporuje, protože by na něm stát ušetřil.

„Je to výrazné snížení nájmu, úspory z provozu a údržby nebo výdajů do energeticky náročných budov. Podle našeho modelu bychom měli 15 institucí na jedné adrese. Dnes se například Technická inspekce nachází na čtyřech adresách, tady by byla pod jednou střechou,“ uvedla Arajmu s tím, že změnu by uvítali také běžní lidé. „Občané si díky koncentraci státních zaměstnanců pod jednou střechou vyřídí své potřeby na jednom místě,“ prohlásila.

Úřednický superkomplexy nejsou ale jen otázkou Prahy. Platí, že nižší náklady a vyšší efektivitu přinášejí nebo mohou přinést i v dalších městech. „Státní zaměstnanci jsou zhruba ve 460 obcích. Třetinu máme úplně vyřešenou, u jedné třetiny víme, jak to řešit, abychom zaměstnance zkoncentrovali. A zhruba třetina má obdobný problém jako Praha,“ propočetla Arajmu. Potíže jsou podle ní hlavně v krajských městech.

„Typicky jde o Plzeň, kde jsou složky státu v nájmu a chybí prostor pro administrativní komplex. Dalším příkladem jsou Karlovy Vary, jenže tady chybí vhodné pozemky,“ uvedla s tím, že situace by se mohla vyřešit v řádu let.

Arajmu: Investice 10 miliard se vrátí rychle

Na první pohled mohou odrazovat vyšší investice do budování úřednických komplexů. Jenže ty se podle ředitelky ÚZSVM rychle vrací.

„V případě Prahy se počítá s výdaji na administrativní komplex 10 miliard. Ale zároveň jsme vytipovali 32 administrativních budov, které může stát prodat, zde očekáváme příjmy 7,5 miliardy korun. Půl miliardy vznikne na investicích, které bychom jinak museli vynakládat do energeticky náročných budov, a 400 milionů ročně budeme šetřit na nájmu, provozu a údržbě. Časová návratnost projektu je na pět let a od šestého roku ušetříme 400 milionů,“ vysvětlila Arajmu.