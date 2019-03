Po migrační krizi a Krymu míří víc Čechů do armády. Ta dostane „injekci“ 80 miliard

Náborová kampaň do české armády probíhá, stavy vojáků z povolání narůstají. Zájem o tuto profesi vzbuzují i krize - ať už ta migrační, nebo krize na Ukrajině, upozornil v pořadu Epicentrum důstojník Ivo Zelinka. Armádu však nyní čeká do roku 2020 i velká modernizace. Mj. nahrazení legendárních „bévépéček“ za 52 miliard korun či pořízení nových vrtulníků. Nakupovat se však mají letos i balistické vesty a přilby k ochraně vojáků.

Nejvíce potřebují modernizaci bojová vozidla pěchoty a vrtulníky, armáda nahradí také stařičké Tatry V3S, jak řekl v pondělí v Epicentru výkonný důstojník Generálního štábu Armády ČR Ivo Zelinka. „Nejdůležitější modernizační projekt nás čeká již v tomto roce, je to nahrazení vozidel BVP, které jsou u mechanizované brigády. Jde o největší modernizační projekt v moderní historii naší armády,“ upozornil Zelinka. Dodal, že armáda nakoupí i další vybavení a také navyšuje stavy o tisíce vojáků.

Období klidu skončilo

„Do roku 2014 jsme si vybírali ’mírovou dividendu’. Neměli jsme pocit, že se nás může týkat nějaké ohrožení přímo na evropském válčišti. Ale pak přišla ukrajinská krize, anexe Krymu a NATO začalo tyhlety hrozby brát velmi vážně a my jsme nemohli zůstat v pozadí,“ vysvětlil Zelinka k plánované modernizaci armády za zhruba 80 miliard korun. Ta by měla být z velké části hotová v roce 2020, ale ještě do roku 2025 na ni budou navazovat další modernizační projekty.

Výkonný důstojník Generálního štábu Ivo Zelinka byl hostem pořadu Epicentrum. Vpravo moderátor Bohuslav Štěpánek. | Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Zelinka potvrdil, že čeští vojáci jsou ve světě velmi uznávaní - především díky zahraničním nasazením. „Například naše speciální síly, výsadkáři, průzkumníci, chemici a nebo zdravotníci mají výborné jméno v zahraničí,“ upřesnil Ivo Zelinka. Armáda měla v roce 2014 jen něco málo přes 20 tisíc vojáků z povolání, ale číslo by mělo stoupnout až na 30 tisíc. Například počet výsadkářů by se měl zdvojnásobit. Vojáků v záloze bylo loni přes 2853, cílový stav je 5500.

Vysílali jsme: Jaké vybavení a kolik nových vojáků potřebuje česká armáda?

Ne každý projde

Mnoho zájemců o službu v armádě přichází dobře připraveno a motivováno, ale velká část jich požadavky nesplní. Například nevyhoví zdravotně, někteří nesplní fyzické a dokonce i psychologické limity. „Loni jsme měli rekrutační cíl 2000 uchazečů, což jsme překročili zhruba o nějakých 174 uchazečů. Ale na tenhle počet jsme oslovili přes 9000 lidí, zařazeno do výběru bylo asi 7200 lidí,“ upřesnil rekrutační pracovník Libor Smékal.