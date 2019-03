Jitka myslela, že umírá, ve skutečnosti jí prasklo prso. Silikony do stáří nevydrží, varuje

Jitka podstoupila operaci prsou již dvakrát, poprvé to bylo v roce 1997. „Tenkrát jsem podstoupila operaci v Ústí nad Labem u dobrého chirurga, dostala jsem ale starý typ silikonů, který se myslím už dnes nepoužívá. Měl pevné kraje, a když jsem pak kvůli zdravotním problémům hodně zhubla, nevypadalo to vůbec dobře a bylo to nepříjemné,“ popsala žena, která se tak v roce 2000 rozhodla pro reoperaci.

„V prosinci o tři roky později jsem si nechala implantáty vyměnit a dát o trošičku větší, nově mám Mentory. Byla tam záruka asi 10 let, ale nebylo je potřeba během té doby měnit. Chodila jsem dál na pravidelné kontroly a s prsy nebyl podle lékařů vůbec žádný problém. Zničehonic začaly obtíže nyní,“ říká Jitka.

Nepadnoucí podprsenka a myšlenky na rakovinu

Poprvé si všimla změn na podzim loňského roku, když jí přestala sedět podprsenka. „Jedno prso se mi zdálo jako by větší, vysouvalo se z podprsenky. Říkala jsem si ale, že holt působí gravitace a asi trochu povolila kůže. Na začátku nového roku jsem si ale udělala samovyšetření a najednou mi z toho prsu začal téct zelený výtok,“ vypráví Jitka s tím, že se ihned objednala ke gynekologovi. S ním totiž nedávno řešila hormonální obtíže a chtěla se ho tak zeptat, zda výtok nemůže souviset i s tím.

Lékaři se ale prso na pohmat a pod ultrazvukem vůbec nelíbilo, zdálo se mu, že v něm vidí jakousi neurčitou masu. Obraz rozhodně neodpovídal tomu, jak by mělo vypadat zdravé ňadro s implantátem.

„Musela jsem tedy k odbornici a na podrobná vyšetření, na která jsem asi měsíc čekala. Byla jsem si téměř jistá, že jde o rakovinu. S řadou zdravotních obtíží jsem se potýkala už před tím a začala jsem se tak bát, že zemřu a nebude se mít kdo postarat o mého malého syna. Bylo to strašné,“ vzpomíná žena s tím, že se naštěstí nakonec ukázalo, že jde „pouze“ o prasklý implantát.

Reklamovat plombu nebo zpackanou plastickou operaci? Ano, jde to! Právnička radí, co musíte udělat

Jitka se tak s chirurgy dohodla na reoperaci, která bude stát zhruba 60 tisíc, pojišťovna totiž nic hradit nebude. Nepříjemným překvapením pak bylo upozornění lékařů, že ani nové implantáty nemusí vydržet až do smrti, že je dost pravděpodobné, že bude muset dojít k další výměně.

„Nakonec jsem se rozhodla implantáty úplně vyjmout a nechat si jen modelací upravit kůži a tvar - přeci jen půjdu ze čtyřek na jedničky. Představa, že bych měla jít třeba v 60 letech či později na operaci, mi přišla nereálná. Vždyť už mohu mít řadu jiných zdravotních obtíží, jak bych to snášela? Nevím, zda s tímhle ženy počítají. Že i na stará kolena budou podstupovat velký zákrok pod narkózou a bude je to stát další peníze,“ upozorňuje Jitka.

Doživotní záruka?

Některé značky totiž poskytují na prasknutí implantátu doživotní záruku, například zákrok si ale pacientka platí sama. Odborníci tak upozorňují, že by si měly zájemkyně důkladně prostudovat podmínky.

„Životnost a záruka na implantáty se liší podle jednotlivých značek a pacientka by si měla záruky před operací pečlivě pročíst. Pozor na méně kvalitní implantáty, které obvykle podmiňují záruky na implantát povinnou registrací osobních údajů pacientky a placeným připojištěním,“ uvedl pro Blesk Zprávy ředitel Kliniky Esthé Lubomír Svoboda.

Živý Ken se toulá Prahou! Muž se 150 plastikami přiletěl pro nový vzhled

Podle odborníků je nutné si uvědomit, že doživotní záruka neznamená, že implantáty musí až do smrti vydržet. „Přední výrobci prsních implantátů dávají doživotní záruku na implantáty, ale to pouze znamená, že pokud dojde k porušení implantátu, tak jej žena při reoperaci dostane zdarma. Neznamená to, že vydrží celý život. Implantáty jsou testovány na výrazně velký tlak, a tak by mohl vydržet i přejetí autem. To se ale týká jen nového implantátu,“ upozornil pro Blesk Zprávy chirurg Tomáš Doležal z Plastické chirurgie Praha.

Podle něj riziko prasknutí implantátu vzrůstá úměrně s časem od operace. „Pokud je implantát v těle, tak dochází k neustálému mechanickému namáhání pouzdra implantátu a k jeho postupnému opotřebovávání,“ vysvětluje expert důvody s tím, že při prasknutí nehrozí ženě žádné bezprostřední riziko. Implantát totiž zůstává i s unikajícím gelem v původním prostoru ohraničeném jizvou, látka se tak nešíří do těla.

Jak se budou chovat implantáty u stárnoucích pacientek třeba po 20 let, se prý těžko odhaduje. Nemusí působit žádné obtíže, ale také mohou.

„Mohou se projevit zcela stejné faktory jako u přirozených větších prsů spojené s poklesem a změnou tvaru v důsledku věku. Často také ve vyšším věku po mnoha letech od operace může docházet k zatvrdnutí prsů v důsledku kalcifikace jizvy, obklopující implantát. U žen, kde byly použity neúměrně velké implantáty, se mohou projevit problémy související s velkou hmotností prsů a zátěží na páteř,“ říká Doležal.

Riziko opotřebení implantátu potvrzuje také plastický chirurg Petros Christodoulou z Medicom Clinic, podle kterého dnešní implantáty vydrží i silný náraz, hloubkové potápění nebo cestování letadlem. „Nicméně kolem implantátu se vždy tvoří jemné vazivové pouzdro, kterému se říká kapsula. To pouzdro může lehce implantát svraštit, a v záhybech se pak vlivem tisíců mikropohybů při každodenní činnosti může materiál oslabit a za nějakou dobu implantát může prasknout. Na to se však vztahuje ta zmíněná záruka od výrobce,“ říká Christodoulou.

Dalším důvodem výměny implantátu podle něj bývá kapsulární kontraktura, což je v podstatě „ztluštění“ již zmíněného vazivového pouzdra, a to v těžších případech může způsobovat zatvrdnutí prsu, bolestivost až deformace.

„V tom případě se musí kapsula odstranit a zároveň vyměnit implantát. Četnost této komplikaci se pohybuje kolem 3 % v prvních 5 letech a je asi dvojnásobná od 10. roku po operaci. Někteří výrobci poskytují záruku i na těžké kapsulární kontraktury. Takže abych to shrnul, životnost dnešních implantátů je - dá se říct - celoživotní, to vůbec ale neznamená, že nebude nutná výměna nebo vyjmutí z jiných důvodů,“ konstatuje expert.

Miliony upravených prsou

Ten také dodává, že zkušenosti lékařů s klientkami v seniorském věku jsou u prsních implantátů omezené. Je to hlavně proto, že není v této věkové kategorii o augmentaci prsou zájem a také z toho důvodu, že seniorek, co už implantáty mají, je zatím minimum.

To se ale brzy změní. Podle Mezinárodní společnosti estetické plastické chirurgie ISAPS se jen v roce 2017 provedlo ve světě zhruba 1,5 milionu estetických augmentací silikonovými implantáty. Přesná čísla specificky pro Česko zatím neexistují.

„Oficiální statistiky v Česku neexistují, odhaduje se přibližně na 8 tisíc pacientek, které podstoupí augmentaci s implantáty za rok. Někteří výrobci udávají celosvětová čísla - například implantáty Mentor celosvětově nosí přes 5 milionů žen. Trendem jsou větší implantáty s objemem 300 ml a více, hodně žádané jsou v posledních letech anatomické implantáty, které působí velmi přirozeně,“ uvedla pro Blesk Zprávy Martina Vostrejžová z MedImplant.

Operace „na stará kolena“?

Ve všech případech je vždy potřeba po vložení implantátu chodit na pravidelné kontroly. „Pro vyloučení jakéhokoliv problému, doporučujeme pacientkám po augmentaci pravidelné sono kontroly prsů přímo na naší klinice. Pokud je pacientka bez obtíží a je spokojena s estetickým výsledkem, pak není nutná preventivní výměna, a to ani v pokročilém věku,“ říká Lubomír Svoboda z Esthé.

Lence díky kopanci syna do prsa našli rakovinu. Agresivní nádor dokázala porazit

Ten dodává, že případná reoperace je nicméně možná i ve vyšším věku, záleží ale na stavu pacientky. „Na klinice vždy klademe důraz na pečlivé předoperační vyšetření pacientů, ať už jsou jakéhokoliv věku. U seniorek je nutná zvýšená opatrnost, ale pokud je pacientka zdravá, je možná estetická operace i v pokročilejším věku. Způsobilost k operaci je však vždy podmíněna výsledky důkladného internistického vyšetření,“ uzavírá Svoboda.