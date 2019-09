Levandulový olej přispívá k růstu prsou? Aromaterapeutka zmínila důkazy

Levandulový olej, který často nacházíme v mýdlech, šamponech nebo drogerii, může lidem v předpubertálním věku způsobovat abnormální růst prsou. Tvrdí to studie amerických vědců z National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Dříve se mluvilo o tom, že tento efekt může mít levandulový olej jen na chlapce, ale výzkum potvrzuje, že stejně působí i na dívky. U obou pohlaví má způsobovat tzv. prepubertální gynekomastii. Aromaterapeutka Adéla Zrubecká to odmítá, podle ní k tvrzení nejsou důkazy.

Levandulový olej má obsahovat látku, která dokáže narušit funkci hormonů. Tváří se jako ženský hormon estrogen a zároveň upozaďuje mužský hormon testosteron. Efekt v rámci studie měl být takový, že jak dívkám, tak chlapcům ve věku osmi let se zvětšila prsa. Jakmile produkty s levandulovým olejem přestali používat, jejich tělo se vrátilo do počátečního stavu.

Růst prsů u mužů se nazývá gynekomastie. I druhé pohlaví totiž disponuje buněčnými základy prsní mléčné žlázy, jen se vlivem testosteronu nevyvinou. Jakmile však dojde k hormonální poruše, mohou prsa narůst i mužům. Pokud tento stav nastane u mladých chlapců, mluví se o předpubertální gynekomastii.

Tisíce dětí vyléčil, sám s ní bojoval. Rakovina vzala Kouteckému (†88) i milovanou ženu

Poprvé se tato schopnost levandulového oleje řešila ve studii Coloradské univerzity z roku 2007. U tří chlapců ve věku mezi sedmi a deseti lety měla způsobit právě zvětšení prsou. Efekt se u nich dostavil dokonce i po užívání čajovníkového oleje. Pokus byl následně několikrát opakován, například na buňkách rakoviny prsu, u kterých se prokázalo, že po vystavení olejům působily jako hormonální „narušitel“.

Nikdy se ale nepotvrdilo, že by levandulové esence přispívaly k růstu prsů i dívkám ve věku před pubertou. To se mělo podařit prokázat právě až nejnovější studii NIEHS. „Vypadá to, že produkty s esenciálními oleji mají potenciál způsobovat předčasný růst prsou u chlapců i dívek, takže bude nejlepší přestat je u dětí používat,“ radí v textu vedoucí výzkumu Jeffrey Ramsey. Jeho zjištění byla zveřejněna v odborném časopise The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Odbornice na oleje nesouhlasí

Odlišný názor má aromaterapeutka Adéla Zrubecká. „Levandulový olej nenapodobuje estrogen ani nezvyšuje vlastní estrogeny v těle,“ odmítla rázně závěry zmíněných studií pro Blesk Zprávy. „Nejedná se tedy o „hormonální disruptor“, nemůže způsobovat růst prsů a je bezpečný pro všeobecné použití za podmínky dodržení čistoty oleje a jeho dávkování,“ dodala.

Martina velká prsa trápila už od puberty. Sebevědomí mu vrátila až operace

Podle ní jsou negativní účinky mýtus, který rozšířil právě výzkum z roku 2007. Testování tehdy proběhlo pouze in vitro, tedy ve zkumavkách. „Levandule byla určena jako příčina tří případů prepubertální gynekomastie u chlapců. Zpráva byla následně z několika důvodů kritizována. Například bylo poukázáno na to, že v žádném z případů neexistoval jediný důkaz o tom, že by esenciální olej způsoboval gynekomastii, a že estrogenní nálezy in vitro nelze vztahovat na podobný účinek v živých tělech,“ vysvětlovala Zrubecká.

Dokonce podle ní později došlo k dalšímu experimentu, v rámci kterého měly být vyvráceny estrogenní účinky levandulového oleje, jelikož jeho užívání nepřispělo ke zvětšení dělohy.

Záleží na koncentraci

Názory na bezpečnost esenciálních olejů se různí. Mezi jejich hlavními negativními účinky jsou obvykle popisovány podráždění, senzibilizace a fototoxicita. Nejmírnější je podráždění, to označuje, že člověku po kontaktu zčervená kůže, maximálně bude mírně pálit. K závažnému problému ale nedojde. Senzibilizace je pak tvrdší forma podráždění.

Potenciálně zle může dopadnout fototoxicita, kdy člověku esenciální olej způsobí po kontaktu s UV zářením popálení kůže. Takto se chová například bergamotový olej. Člověk by se proto měl vždycky informovat, zda nemůžou látky způsobit problémy na kůži.

Podobně jako u jiných látek ale platí, že záleží na míře. Popálení kůže a podobné stavy navíc nastávají po aplikování koncentrovaného oleje, pokud je rozptýlen nebo v kosmetice, situace je odlišná.