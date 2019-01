Pediatři spolkli hlavičku LEGO panáčka. Za jak dlouho a v jakém stavu vyšla ven?

Spolkl váš potomek omylem něco, co neměl, a vy nevíte, co dělat? Skupina pediatrů z Austrálie a Anglie se rozhodla učinit experiment, jehož výsledek měl uklidnit a zároveň poučit rodiče, kteří se ocitnou ve stejné situaci. Jak Blesk Zprávám potvrdil i český odborník Jan Schwarz z Fakultní nemocnice Plzeň, lékaři problematiku polykání nežádoucích předmětů řeší poměrně často. Pediatři tedy zcela dobrovolně spolkli hlavičku panáčka stavebnice LEGO a sledovali, kdy, jak a zda vůbec „vyjde ven“. O experimentu informoval portál The Guardian.

„Nepamatuju se, jestli to bylo před nebo po snídani, ale všichni jsme spolkli LEGO mezi 7. a 9. hodinou našeho času a zapili jsme to sklenicí vody,“ popsala začátek experimentu Grace Leová, jedna z autorek výzkumu.

Cílem studie bylo sledovat, za jak dlouho projde cizí předmět o rozměrech 10 x 10 milimetrů zažívacím traktem a zda způsobí nějaké potíže či bolesti. Experimentem chtěli pediatři hlavně informovat rodiče, v jakých případech by měli vyhledat pomoc lékaře a kdy zůstat v klidu a čekat.

Čas PRDu: Průměrně 1,7 dne

Vynalézaví lékaři přišli dokonce i vlastními ukazateli a metrikou: VYtrousení SekRetu A Tvrdost (VYS*AT) a Poločas Rozpadu a Dopadu (PRD). V anglickém originále šlo o ukazatele SHAT (Stool Hardness and Transit) a FART (Found and Retrieved Time )

Čas PRDu byl měřen od chvíle, kdy testovací subjekt spolkl LEGO, až do momentu, kdy kostička vyšla ven. Závěry ukázaly, že PRD je mezi 1,1 dnem až 3 dny, průměrně pak 1,7 dne.

Kategorie VYS*AT ukázala, že konzistence stolice se nemění. Vědci následně porovnávali výsledky PRDu a VYS*ATu a došli k závěru, že řidší stolice nemá žádný vliv na rychlost průchodu LEGA trávicím traktem.

Dvoutýdenní hledání hlavičky

„U většiny z nás to zabralo jednu až tři stolice, než z nás LEGO vyšlo, ale chudák Damien, jeden z účastníků experimentu, svou kostičku nemohl najít. Jeho stolici jsme zkoumali dva týdny. U mě vyšla na první pokus, docela jsem si oddechla,“ prohlásila Leová.

Nikdo z vědců nezaznamenal žádné bolesti ani jiné symptomy, vyzvali však lidi, aby nic takového nezkoušeli doma. Upozornili, že dětská střeva mohou reagovat jinak, „ale nejsou skoro žádné důkazy, které by tuto teorii potvrdily“. „Je spíše pravděpodobné, že by kostička z neplně vyvinutého traktu vyšla dřív,“ napsali ve studii.

Kdy zamířit k lékaři?

Grace Leová uvedla, že jejich cílem bylo pobavit lidi, ale zároveň uklidnit rodiče. Nicméně zdůraznila, že pokud dítě spolkne něco ostrého, delšího než 5 centimetrů, širšího než 2,5 centimetru jako jsou např. magnety, mince nebo hodinkové baterie, měli by rodiče vyhledat lékařskou pomoc.

S malými hladkými plastovými předměty by ale neměl být problém a dítě by je mělo vyloučit přirozeně. Pokud by ale snězení nežádoucího předmětu provázely bolesti, měli byste zamířit na pohotovost. Stejně tak pokud si nebudete jisti, co dítě spolklo, měli byste se také obrátit na lékaře.

„Jestli se jedná o malou hlavičku z LEGA, rodiče se nemusí prohrabovat dětskou stolicí. Tedy pokud se nejedná o hlavičku milované postavičky,“ zakončila studii Leová.

Český pediatr: Děti polykají cizí předměty často

Jan Schwarz z Dětské kliniky gastroenterologie z Fakultní nemocnice Plzeň ocenil zejména hravost pediatrů a zajímavou formu informování rodičů.

„Děti polykají cizí předměty poměrně často – tuto problematiku řeším minimálně jednou do měsíce. Takto malá hlavička skutečně neuškodí,“ řekl Schwarz Blesk Zprávám a dodal, že by to rozhodně děti neměly zkoušet, stejně tak i dospělí.

„Zajímavější by bylo spolykat různě barevné kostičky a sledovat, zda odejdou ve stejném pořadí, nebo zda se něco sestaví,“ uzavřel se smíchem lékař.

Sběratel: Já kostičku nikdy nepožil

„Já jsem nikdy LEGO kostičku nesnědl a ani to zkoušet nehodlám,“ řekl Blesk Zprávám Adam (30), vášnivý sběratel LEGA a dodal: „Myslím si, že tato studie úsměvným způsobem podporuje dlouhodobý cíl společnosti, aby její hračky byly co nejbezpečnější a nejkvalitnější. Ale pro úplně nejmenší dětí je vhodnější spíše stavebnice LEGO Duplo, kde je riziko polknutí podstatně menší díky většímu rozměru kostek.“

75 miliard kostiček ročně

Firma LEGO byla založena v roce 1932 a původně se specializovala na dřevěné hračky. LEGO kostka v podobě, v jaké ji známe nyní, byla patentována v roce 1958. V roce 2018 tedy oslavila 60. výročí. V současné době firma produkuje více než 3 700 typů dílků ve více jak 60 barvách a ročně se prodá na světě více než 75 miliard kostiček.