Milionářem se přes noc stalo 339 Čechů. Víme, za co své bohatství utratí

Česko má za letošek 339 nových milionářů, kteří své bohatství získali díky sázení v loteriích. Nejvíce vyhrál obyvatel ze Zlínska, který sázenku v hodnotě 220 korun „zhodnotil“ o více než 92 milionů. Dvanáct milionářů má za letošek na kontě i státní loterie Účtenkovka. A za co lidé utrácejí? Podle sázkových kanceláří prý nejčastěji za bydlení, auto nebo cestování. Ale najdou se i takoví, kteří první investici vloží do špičkového rybářského vybavení.

V Česku fungují tři soukromé loterie a od roku 2017 také jedna státní – v Účtenkovce se losují kódy účtenek z obchodů. Celkem všechna losování z letošek „stvořila“ 339 milionářů, tedy výherců, kteří získali milion korun a více. Celkem tito milionáři získali přes miliardu korun.

Velké štěstí měl například muž z Moravy, který vyhrál díky sázce na čísla dat narození svých dětí a manželky. Radoval se také muž (60) žijící nedaleko Brna, který sází přes 40 let a doposud byla jeho největší výhra 20 tisíc korun. Nyní si vsadil tiket na benzince a vyhrál 34 milionů korun.

Utajená výhra v rodině i rekonstrukce kuchyně

„Další muž ve středních letech z Prahy uhodl šest tažených čísel, která mu vydělala bezmála 49 milionů korun. Tento výherce se navíc pracovníkům svěřil, že o svém bohatství zatím neřekl ani nejbližší rodině,“ popsal jednu ze situací mluvčí Sazky Václav Friedmann.

V tom, do čeho milionové výhry investovat, se Češi docela shodují. Podle sázkových kanceláří je to hlavně investice do bydlení, nákup nového auta nebo cestování. Například jeden výherce čtyř milionů korun se rozhodl, že si splní dávný sen a procestuje exotický Karibik. Mladá žena z Českých Budějovic chce zase za vyhraný milion korun procestovat svět.

„Většina výherců šesticiferných částek zmiňuje investice do bydlení, především rekonstrukce kuchyně je letos hodně oblíbená. Výherci velkých částek často zmiňují i splnění skromnějších přání, například jistý Korunkář nám nedávno prozradil, že jako první si pořídí pořádná kanadská kamna, jiný zase toužil po špičkové rybářské výbavě,“ říká mluvčí loterie Korunka Ondřej Rajšner.

Rekordní výhra: 92 milionů korun

„Lidé řeší primárně bydlení, spoření, děti,“ potvrzuje mluvčí Fortuny Pavel Šrain s tím, že velké množství sázejících jsou v případě této firmy sportovní fanoušci. „Takže výhru často využijí v tomto směru, například k výjezdu na velkou sportovní akci. Například jeden z našich klientů se po velké výhře vypravil na finále Ligy mistrů,“ dodává.

Nejvíce milionových výher, celkem 240, rozdala Sazka. Prvenství má také v žebříčku TOP výher roku 2018, nejvyšší výhra činila 92,3 milionu korun, což je o 20 milionů více než loni. Celkem Sazka v číselných loteriích během roku rozdala více než šest miliard korun. Fortuna měla nejvyšší výhru 16 milionů korun a rozdala také několik výher v hodnotě pěti milionů. Loterie Korunka pak vyplatila na výhrách 330 milionů korun, z toho nejvyšší výhra činila 4,085 milionu.

Milionové účtenky

Jednoho nového milionáře každý měsíc vytvořila také státní loterie Účtenkovka. Vždy se vylosuje 21 025 účtenek, které získají výhry v řádech stovek až statisících korun, případně auto, jedna účtenka pak „vyfasuje“ rovný milion korun.

Kromě řady výher přináší Účtenkovka i řadu zajímavých příhod. „Jeden soutěžící se po roce, kdy nic nevyhrál, zklamaně rozhodl, že zadá posledních pět účtenek a dále už hrát nebude. Jedna z těchto pěti účtenek mu v následujícím slosování přinesla jednu z hlavních výher. Nakonec hrát nepřestal a hraje i celá jeho rodina,“ uvedla Šárka Šmolíková z tiskového oddělení ministerstva financí.