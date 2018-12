Zoufalý otec horníka Patrika (†29) po tragédii zuří: „Lidské životy jsou vám u p*dele“

Kaczmarek, který sám 28 let pracoval jako horník, prohlásil, že v dolech jsou zakryté měřiče metanu. „Stojíte jen o uhlí a lidské životy jsou vám u p*dele, na čidlech jsou fólie,“ soptil během krátké konference.

V dole je teplota 200 stupňů

Bývalý zachranář Jan Jafernik promluvil o záchranné operaci v dole. Uvedl, že celá akce bude náročná a nebezpečná i přes moderní kyslíkové přístroje BG4, které zasahující čeští a polští zachranáři používají. Práce záchranářů se podle odborníků potáhne, akce může trvat až 3 týdny.

Celou situaci komplikuje extrémně vysoká teplota v podzemí. Je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více, oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki. Několik obětí neštěstí pochází z pohraničního města Jastrzębie-Zdrój, uvedl list Dziennik Zapadni.

„V klidovém stavu vystačí kyslík v přístroji BG4 na 4 hodiny, při probíhající operaci se ale musí brát ohled na všechny okolnosti jako stres, vysoká teplota, zrychlené dýchání. Záchranáři si musí udělat rezervu na zpáteční cestu. Mají kyslík tak na hodinu, maximálně na hodinu a půl,“ sdělil stanici TVN 24 Jaferník.

Po příčině výbuchu se pátrá, Jaferník se domnívá, že mohlo jít o poruchu čidla na detekci metanu, nevyloučil ale ani lidský faktor. Výbuch vyšetřuje speciální komise.

Polský premiér Mateusz Morawiecki (vpravo) navštívil 21. prosince 2018 důl ČSM na Karvinsku, kde předešlého dne při výbuchu metanu zahynulo třináct horníků, z toho jedenáct Poláků. Vlevo na snímku je výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk | ČTK

Jsou tam naši přátelé

Horníci, kteří rovněž pracují v dolu ČSM, chtějí vědět, kdo je mezi oběťmi a zraněnými. „Včera jsem neměl směnu, ale moji přátelé ano,“ uvedl jeden z mužů v rozhovoru pro TVN 24, vysvětlil, že většina horníků pochází z Těšínska. On sám má v dole na starosti měření metanu. Zmínil se o tom, že v dole už k několika menším výbuchům a haváriím došlo. „Je těžké o tom mluvit,“ on i další se sjeli k dolu a čekají na zprávy o svých známých.

Premiér Morawiecki označil neštěstí v dole na Karvinsku za obrovskou tragédii, řekl to novinářům po návštěvě místa tragédie. Morawiecki vyjádřil soustrast všem pozůstalým. „Není žádné naděje, že by 13 horníků, kteří v dole zůstali, výbuch přežili,“ prohlásil Morawiecki, dodal, že operace záchranářů bude pokračovat, dokud bude třeba. Rodinám zemřelých kondoloval také polský prezident Andrzej Duda. V celém Polsku se bude v neděli držet státní smutek.

Starostka Jastrzębie-Zdróje Anna Hetmanová potvrdila, že několik zahynulých horníků pocházelo z jejich obce. Další byli z okolních měst Zabrze, Chałupki, Gliwice, Myslovice, Holešov a Těšín. Na místo neštěstí se vydal i český premiér Andrej Babiš (ANO). Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem této těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát.

Při výbuchu v dole na Karvinsku zemřelo 13 horníků, 12 Poláků a jeden Čech, (20.12.2018). | Reuters

Odškodnění pro pozůstalé

OKD po včerejším výbuchu řeší odškodnění pro pozůstalé po zemřelých. Podle mluvčího OKD Iva Čelechovského u českých horníků vyplývá z kolektivní smlouvy, podle níž by měl každý člen nejbližší rodiny, tedy vdova a případně nezletilé děti, dostat odškodné ve výši 240 tisíc korun. Polské horníky by měla odškodnit agentura, která je zaměstnala.

Český premiér Babiš pokládá za spravedlivé, aby zemřelí polští horníci byli odškodněni stejně jako český. Pokud by to nemohlo udělat OKD, vstoupí do toho stát, řekl

13 mrtvých horníků v Karviné: Zemřel Čech a 12 Poláků. Pozůstalým kondoloval i Zeman

Horníci truchlí

Tragédie silně zasáhla i bývalé horníky dolu ČSM, dva z nich u vchodu zapálili za oběti 13 svíček. „Horníci jsou jedna rodina, ať je to Polák, Čech nebo Ukrajinec,“ řekl Bartoň. To byl také důvod, proč se s kolegou ráno domluvili a přišli zapálit svíčky. Vnímá také utrpení pozůstalých rodin a dětí.

Při výbuchu bylo zraněno 10 horníků, 7 z nich záchranáři ošetřili přímo na místě, 3 z nich museli být hospitalizovanáni. Dva muži jsou na Klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), stav jednoho z nich zůstává kritický, další horník je v nemocnici v Karviné, uvedly mluvčí FNO Naďa Chattová a mluvčí nemocnice Karviná-Ráj Radmila Fleischerová.

Další Polák zůstává v kritickém stavu

Polský premiér oznámil, že po výbuchu byli hospitalizováni dva Poláci, jeden z nich zůstává v kritickém stavu. „Jsme neustále v kontaktu s českými kolegy,“ dodal Morawiecki. „Muž má hluboké popáleniny zhruba na 50 procentech těla,“ komentovala stav zraněného Poláka Chattová.

Mše za zemřelé horníky

Soustrast rodinám obětí důlního neštěstí na Karvinsku dnes vyjádřili tamní biskupové i generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský, vzpomněl na oběti při dnešní ranní mši, ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz bude obětovat za zemřelé, všechny oběti a rodiny půlnoční mši 24. prosince v ostravské katedrále.

„Vyjadřuji jménem ČBK upřímnou soustrast rodinám obětí výbuchu ve Stonavě a zahrnujeme ve svých modlitbách všechny oběti, zraněné a jejich blízké. Jsme připraveni poskytnout duchovní pomoc všem pozůstalým této tragédie, zvláště nyní před Vánocemi,“ uvedl na sociální síti Přibyl.

„Zpráva o důlním neštěstí v dole ČSM ve Stonavě nás hluboce zasáhla, o to více, že nastala v této předvánoční době. Vyjadřujeme svou upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětech neštěstí a zahrnujeme ve svých modlitbách všechny oběti, zraněné a také rodiny, které neštěstí zasáhlo,“ uvedli ostravsko-opavští biskupové.

ODK postrádá „sociální instinkt“

Vedení společnosti OKD chybí podle někdejšího náměstka polského ministra hospodářství a bývalý horník Jerzyho Markowského jakýsi „sociální instinkt“, překvapila ho nízká úroveň informací ohledně čtvrtečního neštěstí v dole ČSM v Karviné, řekl pro TVN24.

„My jsme si v Polsku zvykli na určité standardy záchranných akcí - že je všechno transparentní, všichni vědí všechno - od premiéra až do posledního člověka v dole,“ uvedl Markowski.

Markowski tvrdí, že polské hornictví je ještě postavené na „zdravých zásadách“. Připomněl, že české doly v posledních dvaceti letech přešly do soukromých rukou. Noví majitelé prý zanedbali mnoho procedur i zásad týkajících se tak těžké práce, jako je ta pod zemí. Češi podle něho „odvykli dramatičnosti války s přírodou v hornictví. To vede k tomu, co teď máme,“ tvrdí Markowski.