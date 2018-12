Co řešily letos pojišťovny? Prase za volantem, pavouka v kufru i falešného Karla Gotta

Jeden motorista, který naboural do stromu u silnice, vysvětloval pojišťovně UNIQA nehodu takto: „Vezl jsem prase na zážitkovou zabíjačku. Popravdě, zážitek z toho mám spíše já. Nedobrý. Prase se během jízdy nějak osvobodilo z posady a přesunulo se dopředu na sedadlo spolujezdce. Ale to ho nebavilo a chtělo mě mermomocí vystřídat za volantem. Byla z toho pranice a takhle to dopadlo. Ale má to už za sebou, pašík jeden.“

Jedna rozhořčená klientka zase napsala: „Nehodu jsem zavinila, to nepopírám. Omluvila jsem se řidiči druhého auta, ale ten nespolupracoval. Do toho škodního záznamu mi při vyplňování diktoval, že je Karel Gott. Goťáka já ale samozřejmě poznám! Tenhle to teda fakt nebyl. Tak jsme volali policii.“

Jeden z klientů se snažil vysvětlit, proč jeho pes pokousal starostu: „Osobně nechápu, proč pan starosta šel dál do zahrady, místo aby zůstal u vrátek a počkal na nás. Náš Cézar na něj vrčel a celkově dával najevo, že to nepůjde hladce. On je fakt čitelný pes. Podle mě udělal všechno, aby následné škodě předešel.“

UNIQA dostala také zajímavé škodní hlášení: „Po dovolené jsme dorazili konečně domů. Byl jsem fakt unavený. Chtěl jsem si vzít vychlazené pivo a sednout si na gauč k televizi. Všimnul jsem si ale, že tam není lednice ani televize. Gauč byl na svém místě.“