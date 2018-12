„Blbe, kr*téne, kluku ušatá!“ Soukup nadával lidem z ČT, televize povolala právníky

Za rozhovor s Orbánem už stihl Soukupa pochválit ve vlastním pořadu i prezident Miloš Zeman. A šéf TV Barrandov si to náležitě užívá. V neděli ve svém satirickém pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa věnoval několik minut tomu, jak se k návštěvě státníka, který je trnem v oku Evropské komisi, postavila ČT. Vytkl jí přitom, že si jako respondentku vybrala aktivistku Kateřinu Turečkovou – prý proto, aby divákům řekla takovou kritiku na Orbánovu hlavu, kterou chtěli na Kavčích horách slyšet.

„Orbán je diktátor, tyran. Volby v Maďarsku byly zmanipulovány. Všude je strach a nejistota. Normální počátek další nacistický říše. Nekecám, tohleto všechno tahleta přírodní divnožena Turečková, sluníčkářská aktivistka, v České televizi říkala,“ hromoval Soukup. Zmínil také, že Turečkové je 25 let, v Maďarsku žila rok a neumí tamní řeč. „Takže oni podle mě nejdřív zjišťovali, kdo řekne přesně to, co potřebujou, našli si paní Turečkovou, ročník 1993, a ta jim to řekla,“ dedukoval.

Ředitel TV Barrandov byl toho večera poněkud neklidný... pic.twitter.com/T2JfHhamUC — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 11. prosince 2018

Soukup napadá placení koncesionářského poplatku

Generální ředitel TV Barrandov dál zmínil, že za takovou práci nechce své konkurenci platit koncesionářský poplatek. Jinak stabilní zdroj příjmů ČT, zhruba sedm miliard ročně, kvůli kterému se Soukup do veřejnoprávní televize pouštěl už opakovaně. A po slovech jako „mediální prasečina“ nebo „žumpa“ se pustil do pořadu Newsroom, který na ČT 24 pravidelně řeší mediální problémy spojené se Soukupovým podnikáním.

Soukup ho nazval „hysterkou“. „Neumí moderovat,“ brání Feri sebe i Kalouska

Barrandovského šéfa zajímalo, jestli se podle něj problematickým výběrem hosta bude zabývat právě pořad Newsroom. „Luboši Rosí, ty blbe, ty kluku jeden ušatej, tohle je pro tebe sólokapr jako kráva, kr*téne, sólokráva,“ peskoval Soukup dramaturga a moderátora. Kavčí hory v reakci na to uvedly, že podávají trestní oznámení.