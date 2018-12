Nový byt v Praze stojí 14 ročních platů, na Vysočině vyjde o půlku levněji

Nejdostupnější nové byty v Česku jsou v kraji Vysočina. Zájemce za něj vydá 7,3 průměrného ročního platu v regionu. Naopak v Praze je to téměř dvakrát tolik, 14,4 ročního platu. Rozdíl průměrných cen novostaveb a starších bytů je nejnižší v Jihomoravském kraji, a to o 11,5 procenta, v Praze naopak zhruba o pětinu. Naopak v Ústeckém kraji jsou nové byty v porovnání se staršími téměř třikrát dražší. Vyplývá to z výpočtů developerské společnosti Central Group s využitím dat ČSÚ a firem Trigema a Skanska Reality.