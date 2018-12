S pozemkem z jihu sousedí sídliště, ze severu za Jihlavskou ulicí kancelářský a komerční komplex, univerzitní kampus a fakultní nemocnice. Samotný pozemek je sevřený frekventovanými silnicemi. Z jedné strany je dálniční přivaděč, z další strany čtyřproudá výpadovka a z další frekventovaná Osová ulice, po každé silnici projedou denně tisíce aut.

„Vzhledem k rozloze i umístění pozemků vidíme v tomto projektu velký potenciál stát se novou, živou částí města. Vedle výstavby bytů, jejichž nabídka je v Brně dlouhodobě nedostatečná, bychom zde proto rádi vybudovali i široké občanské zázemí s plochami zeleně a řadou dalších funkcí,“ uvedl partner skupiny T.E Petr Teplý.

Výstavbu bytů v sousedství plánuje na svých pozemcích i město. „Iniciativu developera vítáme a podporujeme. Tato oblast má značný potenciál. Územím povede prodloužená tramvajová linka do univerzitního kampusu. I proto věříme, že se tato lokalita bude rychle rozvíjet a stane se výborným místem k životu,“ uvedl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Firma by chtěla začít stavět do čtyř let a výstavba by měla trvat dva až tři roky.

VIDEO: Takto proměnu mrakodrapu v centru Brna zachytila kamera. Video vznikalo celý rok tak, že každý den vznikl jeden snímek.