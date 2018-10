Panna

Dnes to ještě tolik nepocítíte, ale připravte se na to, že Pluto se přesunuje do pozice kvadratury a tím vám ubírá na energii. Buďte na to tudíž připraveni, abyste pak jenom bezmocně nezalapali po dechu. Co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítřek.