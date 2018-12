Zeman posvětil nové profesory. Včetně chirurga, který operoval mozek Strachové

Mezi novými profesory je tak i špičkový chirurg David Netuka, který společně s kolegou Václavem Masopustem úspěšně odstranil nezhoubný mozkový nádor lyžařce Šárce Strachové (dříve Záhrobské).

„Podobných operací děláme 120–130 ročně, můj mozek to tedy zvládne snáz než mozek lékaře, jenž to dělá jen pětkrát do roka. Jeho mozek se, lidově řečeno, vaří. Pokud chci zkrátka něco dělat dobře, musím to opakovat pořád dokola,“ komentoval Netuka skromně úspěšný zákrok pro časopis Reflex.

V počtech profesorů vede Karlova univerzita

Nejvíce profesorů letos navrhla tradičně Univerzita Karlova, a to 19. Osm návrhů předložila Masarykova univerzita, sedm nových titulů navrhlo České vysoké učení technické v Praze a šest Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Návrhy podalo i 12 dalších vysokých škol.

Zastoupeni jsou tentokrát především odborníci v technických vědách, kterých jsou na seznamu zhruba dvě desítky. O něco méně je lékařů. Mezi kandidáty jsou dále ekonomové, chemici, zoologové, umělci či akademici, kteří se věnují humanitním vědám.

Zeman na jaře 2015 odmítl podepsat jmenovací dekrety tří navržených kandidátů – Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy a Jana Eichlera z Vysoké školy ekonomické. Prezident odmítnutí zdůvodnil prohřešky kandidátů z minulosti. Všichni dotčení se proti jednání hlavy státu bránili žalobou. Eichler ji později stáhl.