Na Silvestra 16 hodin v práci: Servírka Kateřina nachodí za směnu i 26 kilometrů

„Vadí to v rodinném kruhu, hodně si stěžují moje děti. Sice už nevěří v Ježíška, ale chtějí rodinnou pohodu,“ svěřila se Kateřina. „Já jsem naštěstí domluvená s kolegy, že dělám na Štědrý den jen ranní směnu do maximálně dvou, ale ten den je už narušený a já jsem unavená. Většinou pak jdu ještě druhý den ráno, třeba od pěti,“ doplňuje k adventním plánům maminka 11letých dvojčat.

V hotelu pracuje už čtyři roky, prozatím neměla přes svátky volno a na Silvestra pracuje každý rok i 16hodinové směny. Maximální povolená délka směny je přitom podle zákoníků práce 12 hodin, bez započítaných přestávek. „Jedinou výjimkou, kdy může být výkon práce zaměstnance v jednom dni delší než 12 hodin, je práce přesčas, navazující na směnu. To však nesmí být pravidlem, ale smí k tomu docházet pouze výjimečně,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibáč.

SÚIP udělil v letošním roce v pohostinství 41 pokut s celkovou hodnotou 356 000 korun právě za porušování právních předpisů v oblasti pracovní doby a přestávek.

Na přestávku není čas

Práce na place navíc není žádný med. Zaměstnanci si občas pro „zpestření“ měří ušlé kroky a loni na Silvestra vyšlo Kateřině 26 naběhaných kilometrů. „Je to velký hotel, pendlujete z kuchyně na restauraci, pak na bar na druhé straně hotelu a do skladů u odběrové rampy. Hlavní sál, kde probíhají hostiny a večírky, má kapacitu i pro 600 lidí, takže se kilometry nastřádají rychle,“ popisuje.

Jak mít o Vánocích co nejdelší volno a kdy začínají adventní trhy?

Kromě dlouhých směn jí na Vánoce a Silvestra přibývá také povinností. „Hosté si připlatí za lepší péči a nezřídka trávíme i pět hodin přípravou sálů, zdobením a podobně,“ dodala. Podle Kateřiny k nim běžně chodí i ruská klientela, která slaví Štědrý den až v lednu, ovšem Silvestr si chce užít v Praze.

Během novoroční směny by si měl personál minimálně na půl hodinu povinně odpočinout. „Kolikrát to ani nestihneme, je hodně práce a na přestávku není čas. Nejsou totiž ani lidi, kteří by nás s kolegy na chvíli zastoupili,“ stěžuje si žena na současný podstav, který není výjimkou na většině gastronomických pracovišť.

Zachrání hotely Ukrajinci?

Blesk Zprávy zjišťovaly, jak na alarmující nedostatek číšníků reaguje Asociace hotelů a restaurací (AHR). „Zapojili jsme se do revizí Rámcově vzdělávacích programů, projektu Modernizace odborného vzdělávání a prácile na přípravě mistrovské zkoušky. Jde hlavně o to, abychom byli schopni připravovat ve školách budoucí generace odborníků, kteří rozumějí svému řemeslu a mají k němu vztah,“ vyjádřil se prezident AHR Václav Stárek.

„Stejně tak se snažíme o větší otevření trhu práce pro zájemce ze zemí mimo EU, předně z Ukrajiny. Na úřadech práce je trvalá nabídka více než pěti tisíc volných míst na pozici kuchaře a téměř čtyř tisíc míst do obsluhy v restauracích,“ doplnil Stárek. Vlna podpory pro zmláceného číšníka: Kolegové mu uspořádali sbírku

I Kateřina přitom uvažuje o změně povolání, práce je totiž příliš náročná nejen fyzicky a časově, ale i psychicky. „V hotelu s kapacitou až 800 míst se potkáte převážně s cizinci. Italové, Korejci, Němci, Angličani… máte malou šanci se domluvit se všemi a věnovat jim potřebný čas. Často chtějí nemožné věci, nedokážou si natočit vodu z postmixu, nebo nás prosí, abychom jim na pokoj šli zapnout klimatizaci,“ svěřuje se Kateřina.

Na svátky pak zažívá třeba nabídky k sňatku od opilců nebo hádky s hosty, když je v pět ráno prosí, aby opustili už dávno zavřené prostory novoročních oslav.

Zájem o práci klesá

„Manažer shání brigádníky, kteří by si mohli slušně přivydělat, ale stejně to skončí tak, že pracují všichni stálí zaměstnanci, zájem o tuhle dřinu klesá a já se tomu nedivím. Po 22 letech se sice hrozně bojím jít dál, ale pokud to budu odkládat, za pár let se tímhle tempem nepohnu,“ říká Kateřina, pro kterou už jsou oteklé nohy, bolavá záda a ruce od tahání těžkých břemen standardem.

Nové vyučené naděje prý navíc nevydrží v práci dlouho, podle Kateřiny se jim pod rukama střídají noví kolegové jako na běžícím páse. Sotva vysvětlíte základní postupy, vysvětlujete je znovu. S tím se shoduje i Stárek z AHR.

„V případě našeho oboru, tedy hotelnictví a gastronomie, je to o časově velmi náročné práci a zvláště mladé generace mají jinou představu o životě. Pracují, aby si vydělali a následně si vydělané peníze užili. Mnohdy pracují například rok a pak chtějí cestovat a tento cyklus opakují,“ míní prezident asociace, která každoročně sleduje statistiky z celé České republiky a navrhuje řešení problémů i nové zákony dotýkající se gastronomie.

„Aspoň prodavačky mají na Vánoce klid“

„Pokud máte restauraci, tak právě v době, kdy se ostatní baví nebo jedou na dovolenou, máte většinou nejvíce práce a to často i o víkendech a svátcích,“ doplňuje Stárek. „To je většinou hlavní důvod, proč lidé nechtějí příliš pracovat ve službách. Je to paradoxní, protože například v hotelnictví a gastronomii máte velkou šanci pracovat mimo svou zem, poznávat nové kultury a učit se jazyky,“ tvrdí. Gastronomie ale není jediným povoláním, které si vyžaduje směny o svátcích.

V tramvaji i na radnici: Mikuláš s čertem bude obcházet Brno a nadělovat i strašit

V České republice očekávají během Vánoc více práce také například záchranné složky. Hasiči vyjíždí častěji k požárům a nehodám, záchranáři k popáleninám, zaskočeným kostem i zlomeninám, policisté k výtržníkům a opilcům. Nezastaví se také řidiči MHD, doktoři, operátoři, hospodští, faráři, sociální pracovníci i novináři.

Kateřina sama je ráda alespoň za zavírání obchodů během svátků. „Ať aspoň prodavačky mají klid, Vánoce nemusí být pro každého den jako každý jiný. Člověk, který o svátcích pracuje, si o to více uvědomí, jak jsou zbytečné dárky, když nemůžete být ten den ani pořádně se svojí rodinou,“ uzavírá rozhovor Kateřina a utíká zase pracovat ke kávovaru.