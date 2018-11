Po sporech skončí šéf ERÚ Košťál. Ponoří se úřad určující ceny energií do chaosu?

Předseda rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vratislav Košťál se rozhodl ke 30. listopadu odstoupit z funkce a vyzval k tomu i další členy rady. Důvodem jsou podle něj spory v radě, které vedení úřadu paralyzují. ČTK to dnes oznámil Košťál v tiskovém prohlášení. Rada ERÚ je pětičlenná a podle Košťála tři členové rady nerespektují jeho vedoucí pozici. To mu znemožňuje uskutečnit vize dosažení optimálních cen energií, uvedl.

Ke sporům v ERÚ došlo poté, co byl sesazen předchozí šéf pětičlenné rady Vladimír Outrata. Coby předseda ERÚ skončil, v radě však zůstal a tvrdil, že byl odvolán v rozporu s energetickým zákonem. Rozhodnutí mu prý navíc nebylo řádně doručeno a neobsahovalo odůvodnění. Se stížností se dokonce obrátil na Ústavní soud.

Rada nahradila Vitáskovou

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Vratislav Košťál byl považován za člověka blízkého Andreji Babišovi.

Hamáček poslal Babišovi dopis kvůli problému s novým šéfem ERÚ. Spory ohrožují trh

Spory v ERÚ nebyly ničím tajným. „Je to veřejné tajemství, bohužel a je mi to velmi líto,“ uvedl Košťál začátkem listopadu v Událostech, komentářích na ČT. „Paralýza, respektive disfunkce, kterou tyto spory vyvolávají, zasahuje do činnosti, kvality, činorodosti a aktivity úřadu,“ připouštěl.

Rozdělení na dva tábory

Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

„Zákon říká, že předseda řídí radu. Respektive činnost rady. Nicméně tento fakt není úplně akceptován ze strany většiny radních rady, která se v rámci úřadu ustanovila. Nechci být jmenovitý, ale tato většina blokuje otevřenou diskuzi,“ postěžoval si v ČT Košťál. „Nemá být trojčlenná, má být pětičlenná rada. To znamená: Všichni by měli být u těch rozhodnutí, u všech rozhodnutí, u příprav záležitostí, které rada má řešit a naopak, rada by se neměla zabývat záležitostmi, které energetický zákon nepřiznává radě,“ dodal.

Košťál nepodepsal ceny na rok 2019

Právě Košťál přitom s dalším členem rady Rostislavem Krejcarem nepodepsali cenové rozhodnutí, jež stanovuje ceny v elektroenergetice pro rok 2019.

Nový rok ve znamení zdražení: Připlatíme si za plyn i elektřinu, někdy i tisíce

Radní Krejcar ve středu popřel, že by důvodem nepodepsání cenového rozhodnutí bylo vyústění dlouhodobých sporů mezi členy rady. ERÚ v úterý oznámil, že regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti vzroste v průměru o 2,2 procenta, u plynu regulované ceny pro maloodběratele klesnou o 2,5 procenta. Podle analytiků mohou některým lidem náklady na energie vzrůst až o několik tisíc korun ročně.

„Nemohu a nechci již dále přihlížet nevstřícnosti a bojkotu většiny tří členů rady ERÚ, akceptovat mé zákonné postavení jako osoby, která má řídit činnost rady ERÚ na základě principů demokratického vládnutí a zákonnosti,“ vzkázal nyní předseda rady Košťál.