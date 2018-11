Generál Šedivý: Ukrajinci „vyhazují peníze“, Rusové jsou arogantní. Bude válka?

Rusové chtějí kontrolovat Azovské moře, pro Ukrajince je ale ještě důležitější. S vyhlášením válečného stavu v některých oblastech to ale země prezidenta Porošenka podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého přehnala. Rusové se zase chovají arogantně, když odmítají konflikt řešit. Co v praxi znamená vyhlášení válečného stavu? A dojde na válku, kterou předpovídá Petro Porošenko? I na tyto otázky odpovídal Šedivý ve Studiu Blesk.

Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Nebo Rusku tento incident projde stejně jako obsazení Krymu?

Válka nebude. Rusové i Ukrajinci moc dobře vědí, že je potřeba ten konflikt nakonec nějak vyřešit. Pravda je, že celkové napětí se zvyšuje a tlak Ruska na Ukrajinu také. Donbas zůstává citlivým místem a čas od času tam vznikají konflikty, které připomínají, že tato část je stále obsazena separatisty. Krym je dnes pod vládou Ruska a to se ho nehodlá vzdát. Dlouhodobě v Azovském moři dochází k omezování plavby obchodních plavidel. Je to vyústění napětí, které tam přetrvává.

Může se skutečně jednat o provokaci Ukrajinců tak, jak o tom mluví Kreml? O Krymu se přestalo mezinárodně hovořit, každý sice má ten problém v povědomí, ale je odsunut na druhou kolej. Mohlo to být důvodem pro Ukrajince znovu na něj upozornit?

Ještě nevíme přesně, co se stalo. Rusové ale chtějí kontrolovat vstup do Azovského moře a ovlivňovat tak přístup k přístavu Mariupol, který je poměrně důležitý pro Ukrajinu. Zda došlo k provokaci ze strany Ukrajiny, tím si nejsem jist. Určitě nebyli dostatečně opatrní, protože se dalo vypozorovat, že Rusové něco chystají. Z toho, co vím, tak agresivita a vysoká míra negativních aktivit byla prokázána ze strany Ruska.

Ruský most vedoucí na Krym, Rusko v této oblasti podle Ukrajinců omezuje svobodu plavby z Černého do Azovského moře. Nad mostem zachyceny ruské stíhačky (26.11.2018) | Reuters

Co se dá ze strany Ukrajiny dělat jiného, než vyhlásit válečný stav pro některé regiony?

Považuji za dost nešťastné, že ukrajinský parlament vyhlásil válečný stav. Samozřejmě, že to zvyšuje napětí ve společnosti a ukazuje to na to, že ukrajinské vedení si neví rady, jak takovýto konflikt řešit. Není nezbytně nutné pro takovýto místně lokalizovaný konflikt vyhlašovat válečný stav. Zdůvodnění, že jsou připravena ruská vojska na hranicích provést ofenzivu, to je přehnané. Není takový problém při dnešních prostředcích relativně přesně zjistit, jaké jsou přesuny větších útvarů. To by pravděpodobně neuniklo ani pozornosti NATO. Ten důvod byl přehnaný.

Na druhou stranu pokus prezidenta Porošenka domluvit se s Putinem skončil na tom, že odmítl s Porošenkem tu situaci řešit, což je až arogantní. Obě strany by se měly snažit vyřešit ten konflikt pokojnou cestou.

Co v praxi znamená vyhlášení válečného stavu pro armádu i pro obyvatele?

Ukrajina válečný stav vyhlásila jen v určitých oblastech, což vyvolává pochybnosti o tom, do jaké míry je to myšleno vážně. Mohou se omezovat některé osobní svobody, mohou být povoláváni zaměstnanci nebo podnikatelé určitých profesí do armády, mohou se do armády odvést prostředky jako nákladní auta, speciální zařízení, logicky se omezuje možnost shromažďování, demonstrací a takové věci.

Pro armádu to znamená doplnit zásoby, zpravidla se vyvádí vojska do záložních prostor, připravují se k provedení bojových aktivit. V důsledku je to negativní pro společnost a ta je vyčerpávána i ekonomicky, což by Ukrajinci měli zvážit. Takovéto „vyhazování peněz“ by si neměli dovolit. Myslím, že to vše skončí po několika týdnech, kdy se vše bude vracet do „normálu“, bude se to stabilizovat.

Uvidíme, jak bude reagovat mezinárodní společenství, zda se budou vyhlašovat nějaké vyšší sankce. Problém je v tom, že Rusové se naučili v tomto prostředí relativně úspěšně pracovat a hospodařit. Partneři jako Čína ruskou ekonomiku podporují. EU sice vyhlašuje sankce, ale ty vždy nesmí narušit tok energií, tedy plynu a ropy, do Evropy, což je jeden z hlavních zdrojů příjmů Ruska. To je hodně bezzubé.

Někteří ze zadržených vojáků už skončili ve vazbě, další je budou zřejmě následovat. Je to legitimní v tak ožehavé situaci?

I to je hodně přehnané. Mohli je vyslechnout a mohli je propustit, mohli si tam nechat třeba velitele plavidel. To je nátlak na Ukrajinu, možnost k určitým výměnám zajatců. Vidím v tom schválnost a úmysl toho využít ve svůj prospěch.

Je běžné, aby tak, jak situace v tomto regionu stojí, byli na palubě plavidel pracovníci kontrarozvědky?

Jaké složení osádky si tam dají, takové tam bude. Není důvod, proč by tam nemohli být. Nemyslím, že by tam byli nějací hlavní funkcionáři, ze kterých by mohli Rusové dostat zásadní informace.

Proč Rusko o tuto oblast tak stojí?

Azovské moře je vstup do nitra, odkud mohou čerpat přepravní možnosti jak Rusové, tak Ukrajinci. Pro Ukrajince je ale důležitější, je to vstup na východní Ukrajinu přes přístav Mariupol, a pokud by Rusové ovládli Azovské moře v maximálním měřítku, tak budou ovládat a mít vliv na jihovýchodní část Ukrajiny. Celá ta oblast bude pod jejich kontrolou. To by mohl být daleký cíl, který by Rusové mohli mít.

Jaká je teď role Generálního štábu Armády ČR? Jaká je role náčelníka Aleše Opaty? Chystáme se na možný konflikt?

Určitě to zvyšuje pozornost našich zpravodajců. Tento prostor je považován za prostor zvýšeného napětí. Pan generál určitě nějaká opatření přijal, spíše ale jde o výměnu informací. Je třeba si ujasnit věci ve vztahu k ukrajinským partnerům, samozřejmě se komunikuje s centrálou (NATO) v Bruselu, ale i zpravodajské služby Bulharska nebo Rumunska nám mohou dát odpovídající informace. Nemyslím, že by teď česká armáda převáděla část svých vojsk do bojové pohotovosti. To určitě ne.