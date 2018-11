České vojáky šetří po smrti Afghánce. Šedivý: Nejednají v rukavičkách, ale nejsou vrazi

Útočník, který je spojován se smrtí rotného Tomáše Procházky, byl údajně předán afghánské straně ze zajetí zbitý a poté zemřel. S informacemi přišel deník New York Times. Jiří Šedivý ale zprávy zpochybňuje s tím, že je oficiálně nikdo nepotvrdil. Osobně se s podobnou situací jako velitel některých zahraničních misí vůbec nesetkal.

Zlobím se a vojáci a ostatní, co to četli, mě pochopí. Rozdíl mezi Sputnikem a The NY times? Po článku, který nepravdivě obviňuje naše a US vojáky v A., se pro mě rozdíl prakticky smazává... Nepodložené spekulace a lži. Naši vojáci v misích odváději dobrou práci a nejsou vrazi! — Jana Černochová (@jana_cernochova) 27. listopadu 2018

„Nesetkal jsem se s tím ani v Bosně, ani v Kosovu nebo Afghánistánu. Že se vojáci porvali, nebo se chtěli porvat se svými partnery z „bratrských“ armád… Ale nikdy takovým způsobem, jako prezentoval NY Times,“ řekl Šedivý. Případy násilí se naopak objevily v minulosti na straně amerických vojáků. Ani v těch ale podle bývalého náčelníka české armády nešlo o vraždu.

Vojákům věří i Černochová a Šlechtová



Zastání přitom našli čeští vojáci i na poli Poslanecké sněmovny. „Naši vojáci v misích odvádějí dobrou práci a nejsou vrazi!“ upozornila šéfka výboru pro obranu a bezpečnost Jana Černochová (ODS).

Exministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) pak dodala: „Našim vojákům zcela důvěřuji. Věřím v jejich vysoký morální kredit a odmítám jejich jakákoli obvinění ve věci úmrtí Afgánce. Vyšetřování je standardní věc, nejsou na místě spekulace. Při mé návštěvě v Afgánistánu jsem navštívila základny, vedení NATO mise i ministra obrany a premiéra Afghánistánu. Naši vojáci jsou velmi pozitivně vnímáni a jejich kvalita i nasazeni jsou nezpochybnitelná.“



Šedivý: Na setkání s vrahy jsou trénovaní

„Pokud by se něco takového stalo, dopouští se trestného činu. Je to umocněno tím, že je to v bojové situaci nebo válečném stavu, tam jsou ty sazby vyšší. První krok – byl by zatčen, byl by v polním vězení, vojenská policie by zahájila vyšetřování. Pokud by se to prokázalo, byl by velmi rychle přepraven zpátky na území ČR a tady by trestní řízení pokračovalo normálně soudem. Násilí na vojákovi, který se nemůže bránit, je i podle mezinárodních konvencí trestným činem. Je to vražda jako každá jiná,“ popsal Šedivý případný postup, pokud by se informace ukázaly jako pravdivé.

Vojáci podle Šedivého víc než vztek cítí nad ztrátou kolegy a kamaráda lítost. Na setkání s případnými vrahy svých blízkých jsou navíc trénováni. „Neznám případ, že by se naši vojáci najednou rozhodli a se samopaly v ruce šli vraždit prvního protivníka jen proto, že jim zabili kamaráda,“ dodal s tím, že českou misi v Afghánistánu ani potvrzení takového činu neukončí.

Jak na vás zpráva o podílu českých vojáků na smrti Afghánce, který údajně předtím zabil jejich kolegu Procházku, působí?

Myslím si, že je třeba prověřit, zda na tom mají podíl buď američtí, nebo čeští vojáci, ale stejně tak je třeba prověřit, zda se na tom podíleli afghánští vojáci. Protože pokud je pravda, že byl buď členem hnutí Tálibán, anebo Islámského státu, tak se pochopitelně mohli mstít i afghánští vojáci. A tohle je třeba zodpovědět ještě dříve, než se začnou vynášet nějaké soudy a ukazovat na někoho prstem. Co je nepříjemné, že to zvyšuje napětí ve vztazích vojáků Aliance a afghánskou armádou, a to je velmi špatné.

Napadá vás také, že mohlo jít o pomstu…

Co znám české vojáky, myslím si, že v naší povaze není něco takového. Jednoduše i pro mě by to bylo hodně silné kafe. Nemyslím si, že by se naši vojáci s někým bavili v rukavičkách, to ostatně ani nemůžeme předpokládat, vždy jsme vystupovali striktně, ale v duchu evropské kultury. Já jsem nikdy nezažil, že by naši vojáci byli stíháni za něco takového, že by si vylévali zlost na protivnících. To k nám nesedí. Ale nemůžete stoprocentně říkat ano nebo ne, dokud nebudete mít objektivní vyšetřování.“

Vrátili ho v bezvědomí?

Devatenáctiletý Chán podezřelý z příslušnosti k Tálibánu měl zahájit 22. října palbu na české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát. Při útoku zemřel Procházka, další dva vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen Afgháncům, byl podle místních úředníků zbitý a v bezvědomí. Krátce nato zemřel. Rozloučení s Procházkou proběhlo začátkem listopadu v Prachaticích, vojenský psovod byl posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka.

