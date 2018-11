Poslanci ČSSD se pátečního hlasování o důvěře vládě neúčastnili. Babiš a jeho hnutí ANO tak nakonec uhájili pozice. Jak to sociální demokracii ovlivnilo? Bude strana schopná dál ve vládě stabilně fungovat? To bylo téma pondělního živě vysílaného pořadu Epicentrum, do kterého přijali pozvání senátor za ČSSD Jiří Dienstbier a politolog Lukáš Jelínek.