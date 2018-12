Jak nakrmit v budoucnu devět miliard lidí? Umělým masem a brouky, myslí si experti

Průměrný Evropan sní téměř 90 kilogramů masa za rok, na špičce žebříčku je Američan se 122 kilogramy. „Maso je potravinou nezbytnou k naší existenci,“ říká nutriční specialistka za Fórum zdraví a výživy Tamara Starnovská. Člověk by měl podle ní sníst alespoň jeden kus masa denně. Pokud by se ale lidé drželi stejných metod pro „výrobu“ šťavnatého steaku a sušené šunky, není podle vědců možné, abychom masem nakrmili celou budoucí populaci 9 miliard lidí. Na výrobu kilogramu hovězího je totiž potřeba 15 400 litrů vody, což je podle odborníků neudržitelná produkce, která nás nakonec o jídlo a pitnou vodu může připravit.

Hlavním problémem je voda. Současné sucho je tragédií nejen pro zemědělce, ale i pro chovatele. „Vodní stopa za jeden kilogram hovězího je v průměru 15 400 litrů, u ovcí je to 10 400 litrů, u prasat 6 000 a kuřata mají za sebou 4 300,“ objasňuje Blesk Zprávám Josef Nistler ze společnosti Voda základ života. „Celosvětová vodní stopa produkce hovězího byla v období 1996 - 2005 přibližně 800 miliard metrů krychlových, což je jedna třetina celkové vodní stopy živočišné výroby,“ dodává. Nejméně problematické je maso kuřecí, tam jsme za rok na "pouze" 255 miliardách.

Úsporní vegetariáni

„Člověk, který nejí maso, spotřebuje o 36% méně vody než ten, který ho konzumuje denně. Na krmení zvířat je totiž nutné obilí, na to je potřeba voda, to vše se musí počítat,“ uvedl profesor Arjen Hoekstra z nizozemské Univerzity v Twente, který je ředitelem výzkumného centra vodní stopy. Podle švédských vědců je možností, jak zefektivnit využívání vody k pěstování potravin, přechod k téměř vegetariánské stravě. To se týká hlavně vyspělých zemí, kde se maso konzumuje skoro každý den.

Průměrný Evropan „vypije“ denně 3 000 litrů vody. Většinu ovšem nespořádá v tekuté formě. „Lidé, kteří chtějí snížit svoji spotřebu vody, by se měli kriticky podívat na svůj jídelníček, spíše než na svoji spotřebu vody v kuchyni nebo v koupelně,“ uvedl Hoekstr který je ředitelem výzkumného centra vodní stopy.

Hamburger s umělým masem? V restauracích je možná ochutnáme už za tři roky

Ráno šunka, v obědu steak a večer guláš

Kdysi bylo maso sváteční pochoutkou, dneska si kus hovězího koupíme za pár korun v rychlém občerstvení. Průměrný Evropan sní 90 kilogramů masa ročně, na masožravém žebříčku ale vede Američan se 122 kily. Smutnou pravdou je, že Američan ale ne vždy svůj kus masa sní. Američani totiž vedou i v nevyužitých potravinách, až půl kila denně u nich skončí v koši, z velké části těmto „odpadkům“ vévodí právě maso. Konzumace masa tedy nadále stále stoupá a v rozvojových zemích stoupá počet hladovějících, dnes je jich podle švédských vědců, kteři uveřejnili v roce 2013 obsáhlou studii, celá miliarda.

Jíst maso je pro člověka přirozenost, navíc je podle expertů pro člověka v mnoha směrech nenahraditelné. „Nedá se nahradit obsah vitamínu B12, železa, vzájemně provázaná kompozice bílkovin, minerálních látek a vitamínů,“ uvedla pro Blesk Zprávy Starnovská, která pracuje pro Fórum zdravé výživ. „Průměrný dospělý by měl sníst alespoň kus masa denně, samozřejmě pokud sní hodně tvrdého sýra nebo vajec, měl by sníst masa míně a naopak,“ dodává.

Na množství masa, které člověk potřebuje, se ale odborníci neshodnou. „Většině z nás prospěje omezení nadměrné konzumace masa na dvě až tři porce masa týdně. Perfektní zdraví je možné zajistit i při zcela bezmasé stravě. Mělo by se také jednat o vysoce kvalitní maso," uvádí specialistka na výživu Margit Slimáková.

Kanibalismus a amputace bez anestezie. Velkochovy slepic v Česku čelí kritice

Z pohledu prostých čísel je ale maso nejméně efektivní způsob stravování. Především pak hovězí. Kráva totiž se sežvýkaného obilí vrátí do masa jen 3% zpracovaných bílkovin. Nejvíce ekonomicky efektivní je pak maso kuřecí.

Umělé burgery a hmyzí kuchyně

Na nový recept pro rostoucí populaci přicházejí vědci i nadšenci do alternativnější kuchyně. V Americe jsou už nyní čtyři tisíce, kde si můžete koupit burger s umělým masem a krvavou šťávou (viz.foto). Vynálezce „masa“, vědec Pat Brown prozradil svůj recept - suroviny potřebujete téměř z celého světa a přípravek, který nazval „heme“ jen tak ve večerce neseženete. „Heme“ v podstatě paroduje molekuly masa. Má červenou barvu a dělá z kousku proteinové pasty s kokosem a solí to „pravé maso“.

Impossible foods prozatím funguje jen v Americe | Impossible foods

Budoucnost má podle odborníků takzvaná „insect“ kuchyně, tedy zapojení brouků do běžného stravování. „Hmyz je perspektivním zdrojem bílkovin pro potřeby narůstající populace,“ uvedla pro Blesk Starnovská. „Zatím je běžně využíváme v proteinových tyčinkách, než v běžném stravování. Hmyz jako surovinu znám, měla jsem možnost tyhle potraviny ochutnat,“ říká nutriční specialistka.

Hmyz se zdá být unikátní potravinou - výživová hodnota brouků je totiž vysoká. Všichni jsou proteinovou bombou srovnatelnou s hovězím masem. Pro srovnání: 100 gramů mletého hovězího obsahuje asi 27 gramů proteinu, sušina kobylky o stejném množství má téměř 21 gramů. Navíc ještě obsahuje vápník a dokonce i více železa, než jaké nám poskytne kus kravičky.

Prozatím se rozdrcení brouci nachází jako zahušťovadlo, barvivo nebo lesk především v cukrovinkách a na ovoci. Ohavný malý hmyzí přítel nás také doprovází každodenně v kosmetice, mýdle nebo v nemrznoucí směsi. Brouci sice nenahradí maso, ale namletý Nopálovec karmínový by se měl brzy objevit jako nedílná součást při výrobě chipsů, proteinových tyčinek, prášků pro proteinové a smothie koktejly a mnoho dalšího.