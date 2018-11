Případ znásilnění přerostl v kalhotkový protest. Prádlo ukazují i Slovenky

Když muže porota složená z osmi mužů a čtyř žen jednomyslně osvobodila, plakal radostí, popsal server Irish Examiner. Muž vypověděl, že vlastně netušil, zda k pohlavnímu styku vůbec došlo, nicméně tvrdil, že se tak stalo po oboustranném souhlasu. Ve chvíli, kdy mělo dojít ke spornému sexuálnímu kontaktu, měla sedmnáctiletá dívka muži říct, že ji znásilnil. Ne, prostě jsme měli jen sex, měl údajně odvětit.

V případu figurovali i svědci, z nichž jeden měl údajně dvojici vidět se líbat, ten však nedodal přesvědčivý důkaz. Další prý viděl, jak muž držel dívku za krk. Během závěrečné řeči ukázala obhájkyně obviněného Elizabeth O’Connellová krajková tanga oběti, které na sobě měla v inkriminovaný večer.

„Musíte se podívat, jak byla oblečená. Měla na sobě krajková tanga,“ řekla obhájkyně a tím, že údajná oběť znásilnění tedy svým spodním prádlem dala najevo, že ten večer chce být s někým, kdo ji přitahuje. Porota i soudkyně jí daly za pravdu.

Krátká sukně, alkohol a flirtování: Ženy si můžou za znásilnění samy, myslí si 58 % Čechů

Případ otřásl nejen irskou veřejností. Tisíce žen, ale i mužů sdílí na sociálních sítích fotografie svého spodního prádla, případně své fotografie, kde jsou oblečeni pouze v krajkovém prádle s hashtagem #ThisIsNotConsent - Tohle není souhlas. K protestu se připojila i herečka Alyssa Milano, která stála u zrodu kampaně #MeeToo, kdy na svém Twitteru vyzvala, aby lidé sdíleli své zkušenosti se sexuálním obtěžováním.

Proti rozsudku se konala řada protestů nejen v Irsku, ale také na Slovensku, kde ženy nechaly před irským velvyslanectvím svoje kalhotky.

K protestu se přidala i irská poslankyně Ruth Coppingerová, která během projevu na půdě parlamentu vytáhla uprostřed projevu z rukávu svoje kalhotky. „Může se vám zdát trapné vytahovat tady pár tang, ale jak myslíte, že se cítí oběť znásilnění nebo žena, když její kalhotky ukazují u soudu?“ zeptala se poslankyně.

Ministr spravedlnosti Charlie Flanagan později prohlásil, že za znásilnění nemohou svršky oběti, ale samotný násilník. Zároveň si vyžádal šetření o sexuálních útocích v Irsku.

Starting the day @ #FGAF18 by outlining the Justice priorities in ‘Taking Ireland Forward Together’. I was asked about rape trials & made very clear: clothes are not responsible for rape, rapists are. We are taking strong action to tackle the horrendous crime of sexual assault pic.twitter.com/EBIO4WLYuV