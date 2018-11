„Paskvil a zmetek nechceme.“ Praktici protestují proti nové verzi e-neschopenky

Vláda počítá se zrušením karenční doby od července. Zaměstnavatelé to podmiňují zavedením e-neschopenky, aby mohli nemocné pracovníky lépe kontrolovat. Obávají se zvýšení nemocnosti a zneužívání.

Kabinet před dvěma týdny schválil novelu o nemocenském pojištění, podle níž by lékaři od července museli posílat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) dva z pěti tiskopisů neschopenky elektronicky, a to nejpozději další pracovní den. Firma by o informace úřad elektronicky požádala a úředníci by jí je do osmi dnů poskytli. Ministerstvo práce označilo model za první etapu zavádění e-neschopenek.

„Zmetek, který nemá ve 21. století co dělat a který je drzost nazývat elektronickou neschopenkou, používat nebudeme. V době, kdy s ministerstvem zdravotnictví vedeme seriózní debatu o tom, jak snížit administrativní zátěž lékařů, nám ministerstvo práce tuto zátěž zvyšuje,“ uvedl předseda sdružení praktiků Petr Šonka.

Sdružení vyzvalo Maláčovou k jednání. Podle mluvčího Nechvátala o přípravě elektronických neschopenek budou ministryně a její spolupracovníci ještě jednat. „Uskuteční se ještě série jednání,“ řekl mluvčí. Termíny a účastníky případných schůzek zatím neupřesnil.

Neschopenky řeší elektronicky jen hrstka lékařů

Lékaři mohou e-neschopenky sociální správě dobrovolně posílat už od roku 2010 přes takzvané e-podání. V březnu to podle údajů ČSSZ dělalo 1078 doktorů. Podle ministerstva práce jsou to asi tři až čtyři procenta lékařů.

Sdružení kritizuje to, že by používání e-neschopenek mělo být povinné, lékaři by museli tiskopisy posílat elektronicky i papírově a zaměstnavatelé k informacím on-line přístup nemají. Lékařská komora v připomínkách k novele označila navrhovaný postup za nesystematický a trvá na jeho zamítnutí. Poukázala na to, že stejný princip už se jednou odmítl s tím, že se vypracuje ucelený model.

Nový projekt až od roku 2021?

Podle dosud platného zákona se má původní projekt e-neschopenek spustit od ledna. Práce na něm bývalá ministryně první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO) ale zastavila. Podle ní se elektronické neschopenky kvůli nepřipravenosti nedaly od příštího roku stihnout. Kabinet v červnu schválil návrh na jejich vyškrtnutí ze zákona s tím, že od roku 2021 by měl fungovat nový projekt.

Tento odklad už ale zákonodárci nestihnou projednat. Ve Sněmovně proto poslanci ČSSD navrhli takzvaný přílepek k projednávané novele o posudkové službě s odložením na leden 2020.

Sdružení žádá, aby se zavedl původně dohodnutý model. Podle organizace praktiků počítal s tím, že by lékař odeslal elektronicky na portál ČSSZ datovou větu s pacientovými identifikačními údaji a datem začátku či konce nemoci. Úřad by doktorovi poslal potvrzovací kód, který nemocný může dostat papírově, do mobilu či mailové schránky a může ho předat zaměstnavateli. Ten si na portálu správy pak neschopenku ověří, popsalo sdružení.