Víc marodů, nebo simulantů? Řež Dlouhého a Středuly kvůli konci stonání bez peněz

Dlouhý: „Zrušením karenční doby politici zatíží zaměstnavatele i poctivé zaměstnance a státní rozpočet. Byla tady za Rakousko-Uherska i za první republiky a znovu se u nás zavedla právě poté, co se zjistilo, že systém nemocenského pojištění je enormně zneužívaný.“

„Před znovuzavedením karenční doby v roce 2009 byla v ČR nemocnost ve srovnání s ostatními vyspělými evropskými zeměmi nápadně vyšší. I další údaje potvrzují, že údajná nemocnost se vždy zvýšila před svátky, prázdninami a různými volny školáků.“

Středula: „Samozřejmě. Karenční doba nemá žádný význam. Zhoršuje zdravotní stav. Nutí nemocné lidi chodit do práce, případně jim ubírá peníze tak nízkou náhradou při nemoci. Bohužel to situaci zcela zhoršilo. Informovali jsme se u odborníků, imunologů a podobně a říkají, že je to bohužel vidět.“