Kellner pořídil dceři klisnu za čtvrt miliardy, přeplatil i Gatese. Ukáže se v Praze?

Nejbohatší Čech Petr Kellner přeplatil nejbohatšího muže planety. Při aukci závodního koně Catch Me If You Can trumfnul Petr Kellner peněžní nabídku Billa Gatese. Klisnu pořídil pro svou dceru, která je úspěšnou jezdkyní, v přepočtu asi za čtvrt miliardy korun. Kellnerová se už tento prosinec zúčastní elitního závodu Prague PlayOffs pořádaného v O2 areně otcovy PPF. Gates za koně v červenci nabízel „pouhých“ osm miliard eur (tedy asi 200 milionů korun). Kellner koupi oznámil na facebookovém profilu Czech Equestrian Team.

Anna Kellnerová je úspěšnou závodnicí v českém parkuru, juniorské mistrovství České republiky vyhrála celkem třikrát, píší Hospodářské noviny. Catch Me If You Can je už druhý kůň, kterého Kellnerová letos získala. Tím prvním byl valach Silverstone G.

Oba měly přitom stejnou majitelkou, Němku Lauru Klaphakeovou. Pro Klaphakeovou byl prodej dvou zvířat podle německým médií velice těžký. „Prodej ukazuje, jak jsou jezdci závislí na svých patronech a jak hodně jezdecký sport závisí na penězích,“ píše například deník Tagespiegel. Koně Kellnerovi prodala stáj legendárního německého jezdce Paula Schockemöhleho.

Elitní závod

Schockemöhle „má velkou radost, že klisna skončí v dobrých rukou a u skvělých lidí. Přeji Catch me a Anně hodně štěstí do budoucna,“ píše se v příspěvku na Facebooku.

Nejbohatší Čech Petr Kellner je majitelem pražské O2 areny, kde se v prosinci uskuteční elitní závod, který je součástí Global Championships. „Global Champions Prague PlayOffs je jedinečná sportovní akce, při níž se v Praze představí nejlepší parkuroví jezdci a koně světa. Hlavní město České republiky se tak stává jednou z exkluzivních destinací, které jsou zapojené do prestižní série,“ píše oficiální web akce.

Vítězný tým prosincového závodu si jako cenu odnese tři miliony eur, ten nejlepší jezdec v týmu pak obdrží 1,25 milionu eur (asi 35 milionů korun).