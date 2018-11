Českou lidovku i hymnu zpívaly keňské děti. Nadšeně slavily 100 let republiky

Videa z představení dětí ze St. Philip Neri Primary School, která pořídil Čech žíjící v Keňi, obletěla Facebook a viděly je statisíce lidí a mají tisíce sdílení. Akci v Nairobi společně zorganizovalo české a slovenské velvyslanectví.

Keňské děti se písně v cizích jazycích naučily s velmi dobrou výslovností a zazpívaly je v tradičních krojích. Na Facebooku se jim od Čechů a Slováků dostalo uznání. „To je hezké, když se v cizině tančí a zpívá lidová píseň. To můžeme být hrdí,“ napsala například Jana. „To je tak krásné, až je to dojímavé. Ďakujeme,“ smekla před dětmi uživatelka Anna.